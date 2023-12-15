"مطلعتش للأظافر بس زي ماكنا فاكرين" .. استخدامات مذهلة وصادمة لقصافة الأظافر لم يسمع بها أحد من قبل .. طلعت كنز واحنا منعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كل منا يدور بباله العديد من التسائولات ، في بعض الأحيان يكن لها توضيح وفي اوقات اخري تبقي سرا لا يعلمه أحد ، و من أكثر الأسئلة المكررة في الفترة الماضية ، هي ما أهمية الادوات التي يقال ان لها استخدامات غير معتادة ، فلقد تم اكتشاف العديد من الفوائد والاستخدامات التي تقوم بأدائها الأدوات الصغيرة التي يستخدمها العديد منا بشكل أساسي في حياتنا اليومية ، فمثلا قصافة الأظافر فهي من المعتاد ان تستخدم في قص و تقليم وتنظيف الاظافر تساعد على توفير الوقت والجهد وإنهاء الكثير من الأعمال اليومية، الاستخدام الأساسي هو قص الأظافر أما في حالة استخدامها للأغراض الأخرى لابد من تنظيفها جيدًا وتعقيمها، ويفضل عزل القصافة المستخدمة للأغراض الشخصية عن غيرها وتعقيمها دائمًا لمنع انتشار العدوى ونقل الأمراض.

طريقة الاعتناء بالقصافة معقمة ونظيفة

الاهتمام بالنظافة والتطهير هو أمر مهم جداً عند استخدام قصافة الأظافر، من المهم أن نحرص على تنظيف القصافة بشكل منتظم والتأكد من خلوها من الجراثيم والبكتيريا، و يمكن القيام بذلك عن طريق: