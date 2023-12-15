جوزك هيتجنن عليكي من جمالك!!.. ضعي "زيت الزيتون مع الموز" على المناطق دي من جسمك وهتشوفي المعجزات... حتى لو عمرك فوق ال70 سنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحاول معظم النساء والفتيات البحث عن كل ما هو مفيد ومغذي لصحة البشرة والشعر للتمتع بالجاذبية والجمال الدائم الذي تحلم به كل سيدة وفتاة، لهذا تعتبر وصفة زيت الزيتون والموز معاً واحدة من أفضل الخلطات الطبيعية والمعروفة بفاعليتها في تقديم المساعدة في حل بعض مشاكل البشرة والشعر وغيرها من المشاكل الصحية المختلفة التي قد يواجهها الإنسان، كما يمكن عمل تلك الوصفة بكل سهولة في المنزل وتطبيقها على الجسم للحصول على أفضل النتائج الرائعة.
خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز للعناية بالشعر
يمكنك سيدتي إعداد خلطة زيت الزيتون والموز الذي يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات الهامة لجسم الإنسان عن طريق الخطوات التالية:
- نقوم بإحضار حبة واحدة كبيرة من الموز الطازج.
- نقطع الموز إلى قطع صغيرة ثم نضيف بعض القطرات من زيت الزيتون.
- نبدأ بخلط زيت الزيتون والموز جيداً للحصول على خليط متماسك ومتجانس في ذات الوقت.
- يمكنك استخدام هذا الخليط على الشعر عن طريق توزيع الخليط على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف للحصول على أفضل تغذية وترطيب لجميع أجزاء الشعر.
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فوائد وصفة زيت الزيتون مع الموز للشعر
- يساعد الخليط في الحفاظ على الشعر وتنعيمه، كما يساهم في حل جميع مشاكل الشعر من تساقط الشعر، التقصف، والتلف.
- تحتوي الوصفة على العديد من الفيتامينات المهمة والعناصر الغذائية منها المغنيسيوم والبوتاسيوم والسيليكون التي تساهم في تقوية ونمو الشعر إلى جانب تعزيز صحته.
- زيت الزيتون مع الموز يجعل الشعر أكثر مرونة وقوة، كما يقلل من انكسار الشعر وتقصفه.
- يعمل الخليط على ترطيب الشعر ومنحه اللمعان البراق والاطلالة الطبيعية.