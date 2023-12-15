هتنور أكتر من الأول.. خلطة فعالة لتنظيف حوائط المطبخ من الدهون المتراكمة في أسرع وقت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد تتراكم الدهون بشكل كبير في المطبخ نتيجة إلى تحضير العديد من الأطعمة بسبب تطاير الأبخرة والدخان في أنحاء المطبخ، فتقوم بالتمركز على دواليب المطبخ والجدران، لذلك فإن ربات المنازل تبحث عن طرق طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل حتى تساعد في التخلص من هذه الدهون التي تنتشر في المطبخ، وتتنوع هذه الطرق ولكن سنسرد طريقة سهلة وبسيطة يمكن تحضيرها في المنزل واستخدامها بسهولة.

مكونات وصفة تنظيف الدهون والبقع

يمكن تحضير وصفة تنظيف الدهون والبقع باستخدام مكونات سهلة ومتوفرة في كل المنازل، وتتمثل هذه المكونات في الآتي: