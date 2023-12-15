“كارثة هتموت عيالك وهم نايمين" .. خبراء التكنولوجيا يحذروا "استخدام السخان لهذه الطريقة يؤدي إلى الاختناق" .. 4 أخطاء هامة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع انخفاض درجات الحرارة تدريجياً، يعود العديد من الأفراد إلى استخدام السخانات، سواء كانت كهربائية أو بالغاز، دون مراعاة للمخاطر الكامنة. يشير خبير إلى ضرورة اتخاذ احتياطات أمان وتجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى مخاطر خطيرة، منها الانفجار والاختناق.

الأخطاء الشائعة عند استخدام السخان الكهربائي وكيفية استخدامه بطريقة صحيحة

هناك أخطاء تتعلق بنقص الصيانة الدورية وتجاهل الأعطال. المدير السابق للحماية المدنية يحذر من علامات الخلل مثل عدم فصل السخان تماما، مما يشير إلى خلل في “الترموستات”، ويشدد على أهمية الإصلاح بواسطة فنيين محترفين لتجنب مخاطر الانفجار.

استخدام السخان الكهربائي بشكل صحيح

تسرب القطرات من السخان الكهربائي يشير إلى مشكلات قد تؤدي إلى انسداد داخل السخان، مما يستدعي تدخل فني متخصص لحل المشكلة. أما بالنسبة لسخان الغاز، يجب التحقق من سلامة خرطوم التوصيل ووجود صمام مانع للتسرب، وفي حالة تسرب الغاز، يجب تهوية المكان لتجنب الاختناق.

بالتالي، يجب على الأفراد الانتباه إلى هذه النصائح واتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان استخدام آمن للسخانات خلال فصل الشتاء.