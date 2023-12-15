مصيبة وحلت على دماغك لو عندك العلامات دي!!... 6 علامات لو ظهرت في حساب الواتساب الخاص بك تدل على أن هناك من يتجسس عليك ويراقبك... متجيش تقول معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر تطبيق الواتساب من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا في العالم، حيث يعتمد عليه ملايين الأشخاص للتواصل مع بعضهم البعض. ومع ذلك، يتعرض الواتساب ومستخدموه باستمرار لمخاطر احتمالية الاختراق وانتهاك الخصوصية، في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض العلامات التي قد تدل على اختراق حساب الواتساب الخاص بك، وكيف يمكنك تعزيز حمايتك الشخصية.

علامات تدل على اختراق حساب الواتساب الخاص بك تغير في الرسائل أو الصور: إذا لاحظت تغييرات غير مبررة في الرسائل أو الصور المرسلة أو المستلمة، فقد يكون حسابك قد تعرض للاختراق يمكن للمهاجم تعديل المحادثات أو استبدال الملفات. الاتصال بأشخاص غير معروفين: إذا قمت بمراقبة أشخاص غير معروفين في قائمة الاتصال الخاصة بك، فهذا قد يكون إشارة إلى اختراق، حيث يقوم المهاجم بإضافة جهات اتصال غير مصرح بها. تسجيل دخول غير معتاد: إذا لاحظت تسجيل دخول في أماكن غير مألوفة أو من أجهزة غير معروفة، فقد يشير ذلك إلى اختراق يجب عليك تفعيل إشعارات تسجيل الدخول للإبلاغ فورًا عن أي نشاط غير معتاد. استهلاك غير معتاد للبطارية: يمكن لبرامج التجسس أو التطبيقات الضارة أن تستنزف طاقة البطارية بسرعة إذا لاحظت تقليلًا ملحوظًا في عمر البطارية، يفضل التحقق من أمان حسابك. تغير في الإعدادات: إذا لاحظت أي تغييرات في إعدادات الحساب دون علمك، فقد يكون هذا دليل على اختراق تحقق بشكل دوري من إعدادات الخصوصية والأمان. رسائل تصيب بالشك: إذا تلقيت رسائل غريبة أو طلبات تحويل أموال، قد تكون هذه علامات على اختراق أو محاولة احتيال. كيفية الحفاظ علي حساب الواتساب من الاختراق؟ تمكين التحقق الثنائي (Two-Step Verification): افتح تطبيق واتساب وانتقل إلى “إعدادات ” (Settings).

اختر “الحساب ” (Account) وثم “التحقق الثنائي ” (Two-Step Verification).

اتبع الإرشادات لتمكين التحقق الثنائي وقم بتعيين رمز تحديث التطبيق بانتظام: حافظ على تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار لضمان الحصول على أحدث تحديثات الأمان. عدم مشاركة رموز التحقق: لا تشارك رموز التحقق (verification codes) مع أي شخص، حتى لو كانوا يدعون أنهم من فريق واتساب. تجنب فتح روابط مشبوهة: تجنب فتح روابط غير معروفة أو مشبوهة، خاصة إذا كنت قد استلمتها عبر الرسائل.