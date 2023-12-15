«صدمه للجميع»... "شوف الجنسية التي تفضلها السعوديات "..تعرف على أبناء هذه الجنسية بالزواج من السعوديات

أسباب تفضيل السعوديات للزواج

شرحت الدكتورة زهرة المعبي في تقرير لها أن هناك بعض الاسباب التي تؤدي الى تفضيل السعوديات الى الزواج من اجانب لجنسيات عربية أو جنسيات أخرى ومن اهم هذه الاسباب التي تجعل زهرة المعبي تتعاطف مع السيدات بزواجهن من أجانب حيث ان المعاملة الحسنة والكلام الجميل والاهتمام بالاضافة الى انها تشعر أنها مسيطرة على الإقامة والقانون يساندها من بعض الأمور الأخرى.

جنسيات مفضلة عند السعوديات

أوضح بعض الدراسات هناك ثلاث جنسيات مفضلات عند السعوديات من الدول العربية يفضلون الارتباط بهن حيث تأتي في الترتيب الاول الجنسيه المصرية، ثم الجنسية اللبنانيه في المستوى الثاني وتعتبر أنها السبب الرئيسي هو الكلام الجميل ووصفت ذلك بحلاوة اللسان حيث ان المرأة بطبيعتها تعشق الاهتمام من الرجل.