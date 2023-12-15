خلطة سحرية .. ضعي ملعقة من زيت الزيتون على الكمون بهذه الطريقة وهتحققي حلمك في ٣ أيام فقط .. الكل هينبهر بجمالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضع ملعقة من زيت الزيتون علي الكمون بهذه الطريقة و ستتحقق الأحلام في الحصول علي شعر قوي ولامع حيث تعاني نساء الوطن العربي من العديد من المشكلات في الشعر سواء كان قصير او مجعد ولذلك يسعى الكثير منهم في البحث عن الوصفات التي تساعدهم على تقوية الشعر وفي هذا المقال سوف نخبركم عن وصفة زيت الزيتون والكمون.

فوائد زيت الزيتون مع الكمون للشعر