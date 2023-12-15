هتتوقف في الكماين.. هؤلاء الأشخاص من حاملي "الرقم القومي" عليهم التوجه للتسجيل المدني حالا وبلا تأخير

سن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة

حددت وزارة الداخلية منذ سنوات ان المواطن الذي بلغ سن ١٦ عام لابد من امتلاك بطاقة شخصية حديثة، ولكن تم تغيير بعض البنود والقوانين وأصبح الموعد الخاص باستخراج البطاقة هو سن ١٥ عام، وحاليا من يتأخر يزم واحد عن هذا العمر يدفع غرامة مالية، ومن يمتنع عن التجديد مرة أخرى يتم تغريمه بمبلغ مالي.

غرامات وزارة الداخلية لحاملي البطاقة الشخصية

قيمة الغرامات التي وضعتها وزارة الداخلية على المواطنين تختلف من خالفة لأخرى وهي تأتي على النحو التالي