"الفراخ فيها سم قاتل" .. احذر تناول 3 أجزاء من الدجاج تسبب السرطان وتصيب المناعة .. انتبه قبل فوات الآوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الكثير من الافراد تناول وجبات الدجاج اللذيذة، وتقوم الأم بطهي الدجاج بطرق مختلفة ويكون لكل وصفة نكهة وشكل مختلف،بالإضافة إلى كمية البروتين التي يعطيها لحم الفراخ للجسم والذي يساعد على بناء الجسم وامداده بالطاقة، ولكن يوجد بعض الأجزاء التي قد تؤدي إلى الوفاة ويتسبب في حدوث تسمم، لذلك لابد من معرفة هذه الأجزاء والابتعاد عنها وعدم تناولها، ومن أكثر هذه الأجزاء خطورة هي 3 أجزاء وتعتبر من أكثر الأجزاء التي قد يفضلها البعض من الدجاج.

الأجزاء التي تسبب التسمم للجسم من الدجاج رغم أنها من أكثر الأجزاء المفضلة، وهذه الأجزاء هي:

الأجنحة: رغم أنه يتم تناول الأجنحة الخاصة بالدجاج بصور مختلفة إلا أنه أُثبت أخيرًا أن هذا الجزء يمتلئ بالسموم والمواد المسرطنة بسبب حقن الدجاج بالأدوية.

رأس الدجاجة: يتم التحذير من تناول رأس الدجاجة، وذلك لأنه الجزء الرئيسي الذي يتكون بداخله العقاقير والأدوية التي يتم حقن الدجاج بها.

الذيل: يحتوي هذا الجزء على بكتيريا وفضلات الدجاج والطفيليات التي تسبب ضرر للجسم.

مميزات وجبات الدجاج