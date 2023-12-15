هيبرق من اللمعان.. أقوى وصفة لتنظيف وتعطير الحمام من الروائح الكريهة والقضاء على الجير والكلس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتطلع ربات المنازل بشكل دائم إلى معرفة وصفات فعالة في تنظيف الحمامات لتصبح مثل التي توجد في الفنادق، وذلك لأن الحمام من الأماكن التي يتم استخدامها بشكل يومي ومستمر، وقد تتعرض إلى حدوث رطوبة على الجدران وانتشار روائح كريهة في حالة عدم تنظيفها بشكل دوري، وتتوفر بعض الوصفات القوية التي يمكن تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة للتخلص من جميع الأوساخ المتواجدة في الحمام خاصة في الفواصل، وذلك من الاستعمال الأول لهذه الوصفة، كما تعطيه رائحة جيدة وجميلة بالإضافة إلى أنها سهلة التحضير.

مكونات وصفة تنظيف الحمام

تأتي وصفة تنظيف الحمام متضمنة على عدة مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة داخل كل منزل، وقبل أن نبدأ في تحضير الوصفة يجب معرفة المكونات اللازمة التي تتمثل في النقاط التالية:

معلقة كبيرة من ملح الليمون.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من كلور الألوان.

2 معلقة كبيرة من مطحون الفحم.

سائل منظف.

طريقة تحضير وصفة تنظيف الحمام

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال إتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة، تأتي على النحو التالي من النقاط: