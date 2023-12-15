"احنا بقينا في أخر الزمان" .. حسناء سعودية فجعت بموت زوجها فقرر الأهل تزويجها من شقيقه .. وفي ليلة الزفاف حدثت الفاجعة .. ال حصل محدش يصدقه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سوف نحكى لكم إحدى القصص لسيدة سعودية التي تلفت إنتباه العديد من القراء والمتابعين، وقصة اليوم هى لفتاة سعودية في إحدى المناسبات العائلة، وفي هذه المناسبة لفت جمالها وأعجب بها إحدى الشباب الذي منعته القيم والعادات والتقاليد عن إبراز حبه لها في وقتها، وحاول إخفاء ما بداخله تجاه هذه الفتاة الحسناء، ولم يستطيع التقرب منها بشكل أو بآخر، وما حدث بعد ذلك تابعوه معنا فى هذا المقال.

موعد أول مقابلة لهم فى مناسبة عائلية

كما أوضحنا من قبل إلتقى الشاب بالفتاة في مناسبة عائلية، لم يبرز إعجابه بها ولكن لم يخفي إعجابه بها أكثر من ذلك، وأخبر والدته على الفور عن إعجابه بالفتاة، وطلب منها أن تذهب لطلب يد هذه الفتاة للزواج، ومن ثم تمت الموافقة على هذا الشاب من جانب أهل الفتاة وذلك لسيرته الحسنة وتمت الخطوبة على خير، وبعد ذلك تم عقد القران والزواج السعيد وإنطلقوا بالحياة الزوجية في لحظات مليئة بالسعادة والفرح لهم.

بداية لحظات الشك والتغيير

بالرغم من السعادة والفرح بين الزوجين بدأ الشك يتسلسل إلى قلب الزوجة حين لاحظت تغيره نحوها، وعندما رأت محادثة بينه وبين إحدى صديقاتها، وعندما واجهته أنكر الشاب أي تواصل بينهم، وبعد فترة جاء للزوج إتصالا هاتفيا وخرج بعدها مسرعا من المنزل فسارعت الزوجة وراء زوجها تراقبه، و شاهدت زوجها مع صديقتها وظنت أنه يخونها مع صديقتها، دون أن تعلم ما بينهما، وبسبب تفكيرها في خيانته لها أو يتركها طرأت لها فكرة التخلص منه فقامت بوضع سم قاتل له في الطعام وقدمته له وحين تناوله فارق الحياة على الفور.