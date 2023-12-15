"مطلعتش للقص بس زي ما كنا فاكرين" .. 6 استخدامات جبارة لقصافة الأظافر أتحداك كنت تعرفها من قبل .. مش هتستغنى عنها أبداً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم قصافة الأظافر بعدة إستخدامات مهمة لا يعلمها الكثيرون، حيث أنها تعد من أهم أدوات النظافة والعناية الشخصية التي يجب أن تتوفر لدى كل شخص ويكون لها دور كبير يساعدنا على الحماية من الأمراض ونظافة الأصابع، ولكن الذي لم يخطر ببالنا يوما أن القصافة تستطيع القيام ببعض الوظائف الأخرى المختلفة عن هذه والتي بدورها توفر علينا الوقت والجهد والمال، وهذا نستعرضه فى هذا المقال.
وظائف قصافة الأظافر الأخري
يوجد بعض الإستخدامات الأخرى التي تقوم بها قصافة الأظافر غير قص الأظافر وإزالة الجلد الميت بها ومنها التالى:
- يمكن إستخدامها في فك وربط المسامير بديلا عن المفك.
- ومن خلال اللسان الحديدي الموجود بها يمكنك تثبيت الهاتف المحمول لسهولة مشاهدة الأفلام والمسلسلات.
- وتستطيع القيام بالأعمال اليدوية مثل الكروشيه من خلال الفتحة الصغيرة الموجودة في الخيط التي يتم إدخال الخيط بها لتثبيته وسهولة القيام بهذه الأعمال.
- يمكنك الإستعانة بها في فك علب الكرتون المغلفة بشريط من البلاستيك بديلا عن القاطع أو القطر.
- وتستطيع إستخدامها كحامل اعواد البخور وذلك من خلال وضع العيدان في الفتحة الصغيرة الموجودة بها ولكن يجب أن يتم وضع طبق تحتها لحمل الرماد.
- تستخدم في فتح علب المشروبات الغازية والبرطمانات التي يتم فتحها لأول مرة.
أضرار إستخدام قصافة الاظافر أكثر من عام
ينصح أطباء الجلدية بأن يكون لكل فرد قصافة أظافر خاصة به مع إستخدامها لمدة عام واحد فقط، وذلك لأن الأظافر يتكون بها الفيروسات والبكتريا التي تستطيع أن تنتقل من خلالها إلى باقي الجسم في حالة عدم تعقيمها يتسبب ذلك في العديد من الأمراض، ويجب العناية بها ورش الكحول عليها وتجفيفها جيدا.