كانت فين الوصفة الفظيعة دي من زمان..وصفة النشا المذهلة لإزالة شعر الوجه والجسم سريعا وبدون ألم بمكونات بسيطة..اليكم الخطوات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت بشكل كبير جداً خلال الفترة الأخيرة، حيث تبحث الكثير من الفتيات أو النساء عن وصفة طبيعية للتخلص من الشعر الزائد نهائياً، كما تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية وآمنة لإزالة شعر الوجه والجسم، كما أن هذه الطرق هي وتتميز بأنها لا تسبب أي ضرر للبشرة، كما أنها… متوفرة بمكونات بسيطة وسهلة التحضير، تحتوي النشا على العديد من الفوائد لإزالة الشعر، ومنها ومن خلال موقعنا بوابة نيوز عربيه سنوضح لكِ طريقة صنع هذا الوصفة السحرية وطريقة استخدامها. تابعنا.

تعرف على فوائد هذه الوصفة السحرية

يساعد النشا على تقليل نمو الشعر، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة لنمو الشعر.

يساعد النشا على إزالة الشعر بسهولة، وذلك لاحتوائه على خصائص قابضة.

يساعد النشا على ترطيب البشرة، وذلك لاحتوائه على خصائص مرطبة.

تعرفي على طريقة عمل وصفة النشا لإزالة الشعر

تعرف على المكونات:

2 ملاعق كبيرة من النشا

1 بياض بيضة

ملعقة من السكر

تعلم كيفية التحضير

اخلطي النشا، بياض البيض، والسكر جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي العجينة على المنطقة التي ترغبين بإزالة الشعر منها.

اتركي المعجون لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بإزالته بقطعة قماش مبللة.

تعرفي على طريقة استخدام وصفة النشا لإزالة الشعر

يمكنك استخدام وصفة النشا لإزالة الشعر من الوجه والجسم بالكامل، كما يمكنك استخدامها لإزالة الشعر من المناطق الحساسة.

لإزالة شعر الوجه، ضعي العجينة على وجهك واتركيها لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بإزالتها بقطعة قماش مبللة.

لإزالة الشعر من المناطق الحساسة، ضعي المعجون على المنطقة الحساسة واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بإزالته بقطعة قماش مبللة.