«جوزك هيتجنن عليكي»..وصفة زيت الزيتون والموز حلم كل ست داخل غرفة النوم .. حلمك هيتحقق والنتيجة مبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مزيج زيت الزيتون والموز هو واحد من أشهر وأفضل الخلطات الطبيعية، التي تقدم مساعدة هامة للنساء في حل بعض مشاكل البشرة والشعر ومشاكل الصحة الأخرى التي يتعرض لها الجسم البشري، يمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة وتطبيقها على الجسم للحصول على أفضل نتيجة.

كيفية تحضير خليط من زيت الزيتون والموز

يمكن تحضير مزيج من زيت الزيتون والموز، الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم البشري، يمكن تحضير هذا المزيج باتباع الخطوات التالية:

يتم البدء بجلب موزة كبيرة. يتم قطع الموز إلى قطع صغيرة، بعد ذلك نضيف بعض قطرات زيت الزيتون إليها. نخلط زيت الزيتون والموز معًا بحماس حتى نحصل على خليط خفيف وفي نفس الوقت متماسك. يتم استخدام هذا الخليط على الشعر، من خلال توزيعه على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف، مغطين جميع أجزاء الشعر.

فوائد خلطة الموز وزيت الزيتون للشعر

يحتوى الموز وزيت الزيتون على العديد من الفوائد الصحية الهامة للجسم والتى منها هي: