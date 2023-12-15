"دلعي زوجك وأولادك في البيت ".. تعرف على طريقة عمل حمص الشام في البيت بدلا من شرائه من الخارج بخطوات بسيطة جدا.. يارتني كنت جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من الأمهات أو ربات البيوت لا تعرف هذه الطريقة لعمل الحمص الشامي، حيث يعتبر الحمص الشامي الرائع من أكثر الأشياء التي يتناولها معظم الناس وخاصة في فصل الشتاء، ولذلك لأنه من المشروبات الساخنة التي تلعب دوراً هاماً في التدفئة. المعدة، ويتميز بالعديد من… الفوائد الصحية الممتازة، ومنها الحماية من السرطان، وتقوية العضلات. وتختلف طريقته ومكوناته حسب رغبة كل فرد، ولكي ينجح بأي طريقة يجب نقعه قبل الطهي. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز سنوضح لك طريقة عمل الحمص في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة. تابعنا.

تعرف على مكونات تحضير الحمص

تعتبر مكونات تحضير الحمص من بين المكونات القليلة الموجودة في أي مكان وهي كما يلي:

حبة طماطم كبيرة.

250 جرام حمص من بلاد الشام.

قطعة كبيرة من البصل.

ملعقة صغيرة من الملح.

قطعة كبيرة من البصل.

صلصة حارة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

قطعة من الليمون.

تعلم كيفية التحضير

وسوف نتعرف الآن على الخطوات السهلة والبسيطة لعمل الحمص وهي كالآتي:-

نحضر قدراً ونضع فيه كمية من الماء ونتركه حتى يغلي على نار عالية، ثم نضيف إليه الحمص (المنقوع طوال الليل أو لمدة 3 ساعات على الأقل) ونتركه حتى يغلي.

نزيل الرغوة البيضاء التي تتكون أثناء الغليان، ثم نضيف البصل والكمون وعصير الطماطم، ونحركهم، ونترك الخليط يغلي أيضاً.

ثم نضيف عصير الليمون ونتركه حتى يغلي حتى ينضج تماماً ثم نضع عليه الملح ونرفعه عن النار.

بعد ذلك نقدم الحمص في أكواب حسب الرغبة، بألف هنا، وبالصحة والعافية للجميع.

تعرف على فوائد الحمص

يعمل الحمص الشامي على تعزيز إنتاج الزبدة في الجسم مما يقلل من التهاب خلايا القولون وبالتالي الحماية من الإصابة بالسرطان. يعتبر من الأشياء التي تقوي العضلات لأنه غني بالبروتينات التي تحافظ على الوزن والعضلات. كما أنه يساعد في الحفاظ على الشهية لأنه غني بالألياف والبروتين الذي ينظم عملية الهضم. الهضم.