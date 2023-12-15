"ندمت إني مستعملتوش من زمان" .. اشتري كريم ميبو من الصيدلية برخص التراب واستخدميه قبل النوم وهتدعيلي .. مش هتعرفي تستغنى عنه بعد كدا تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم برخص التراب هيساعدك تِحلي كل مشاكل بشرتك حيث أن الكثير من النساء بسبب التعرض المستمر للشمس يعانون من حدوث الاسمرار والتصبغات والجلد الميت ولذلك يقومون بالتوجه الى استخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن المختلفة مثل وصفة كريم ميبو مع الخميرة والتي لها دور فعال في التخلص من مشاكل البشرة وسوف نخبركم عنها في المقال.

فوائد وصفة كريم ميبو والخميرة ومكوناتها