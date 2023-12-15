"ندمت إني مستعملتوش من زمان" .. اشتري كريم ميبو من الصيدلية برخص التراب واستخدميه قبل النوم وهتدعيلي .. مش هتعرفي تستغنى عنه بعد كدا تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم برخص التراب هيساعدك تِحلي كل مشاكل بشرتك حيث أن الكثير من النساء بسبب التعرض المستمر للشمس يعانون من حدوث الاسمرار والتصبغات والجلد الميت ولذلك يقومون بالتوجه الى استخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن المختلفة مثل وصفة كريم ميبو مع الخميرة والتي لها دور فعال في التخلص من مشاكل البشرة وسوف نخبركم عنها في المقال.
فوائد وصفة كريم ميبو والخميرة ومكوناتها
من الجدير بالذكر أن كريم ميبو والخميرة يمتلكون الكثير من الفيتامينات التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات التي تنتج عن الشمس وايضا تعمل على التخلص من اثار الحبوب و تستطيعين تحضير هذه الوصفة من خلال احضار المكونات التالية:
- قومي بإحضار ملعقتين من النشا مع اربع معالق من الماء بالاضافة الى ملعقتين من الحليب وملعقتين من العسل.
- مع ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من الخميرة ثم قومي بإضافة ملعقتين من كريم ميبو مع اربع معالق من عصير الخيار.
طريقة تحضير وصفة كريم ميبو مع الخميره
لكي تستطيعين تحضير وصفة كريم ميبو مع الخميرة والحصول على مميزاتها يجب أن تقومي باتباع الخطوات التالية:
- قومي باحضار وعاء جاف وضعي فيه الحليب مع الماء والخميرة على النار وتقليب كل هذه المكونات جيده.
- ثم قومي برفع هذا الخليط من على النار واتركيه حتى يبرد ثم اضيفي له زيت الزيتون والكريم والعسل والنشا وتقليبهم جيدا حتى تحصلين على خليط متجانس.
- وقبل استخدام هذا الخليط يجب ان تقومي بوضعه في الثلاجة لمدة تصل الى نصف ساعه حتى يتماسك.
- ثم قومي بتطبيقه على الأماكن التي يكون فيها اسمرار في جسدك واتركيه لمده نصف ساعه حتى يتم امتصاصه تماما ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر.
- وللحصول على نتائج مثالية قومي بتطبيق هذه الوصفة مرتين بالاسبوع.