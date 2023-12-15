«كانت فين الوصفة السحرية دي من زمان»..كريم من الصيدلية دهنة واحدة منه هيخلي بشرتك وجسمك كله ابيض زي القشطة..يارتني كنت عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على أهم فوائد كريم بانثينول الطبي للبشرة والجسم. يعتبر كريم بانثينول من أكثر الكريمات الطبية أماناً على البشرة ويمكن استخدامه على جميع أنواع البشرة دون مخاطر. وهو آمن بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات. يعالج مشاكل البشرة المختلفة، ويمنحها الترطيب العالي، مما يجعلها ناعمة وخالية من التشققات. يمكن استخدامه في فصل الشتاء للتخلص من مشاكل الجفاف التي تظهر على البشرة ومناطق الجسم المختلفة، وله العديد من الفوائد والمميزات التي تجعله الخيار الأول لترطيب وعلاج البشرة. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لك أهم التفاصيل. تابعنا.

هناك العديد من الفوائد المتوفرة في كريم البانثينول الطبي. يدخل في تحضير العديد من الوصفات الطبية أو الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر والجسم بأكمله. ونتعرف على أهم فوائده فيما يلي:

تعرفي على فوائد كريم البانثينول للتخلص من الهالات السوداء

يعمل على توحيد لون البشرة.

يتخلص من التصبغات الموجودة في البشرة، وبالتالي فهو مفيد في التخلص من الهالات السوداء.

ومن الأفضل أن تستخدمي كريم بانثينول قبل الذهاب إلى النوم لعلاج الهالات السوداء خلال أيام.

للحصول على أفضل النتائج يمكنك إضافة القليل من زيت اللوز أو قطرات من الليمون إلى كريم البانثينول.

ولكي تشعري بنتيجة سريعة عليك استخدامه يومياً حتى تشعري بأن الهالات السوداء اختفت تماماً.

تعرفي على فوائد كريم بانثينول للحامل

يمكن للحامل استخدام البانثينول لتفتيح المناطق الداكنة في الجلد والجسم بطريقة آمنة.

كما يمكن للنساء الحوامل تطبيقه على المناطق الحساسة للتخلص من الاسمرار.

يفيد في التخلص من الالتهابات التي تظهر على الجلد.

يعمل على ترطيب الجسم والبشرة بعمقدون الإضرار بالجنين.