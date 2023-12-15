"سر تبحث عنه جميع النساء" .. لو عندك كريم بانثينول تعالي اقول لك ممكن تعملي بيه ايه.. هتندمي انك ماجربتهوش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم معجزة هيساعدك تِحلي كل مشاكل بشرتك حيث أن كريم البانثينول معروف منذ زمن أنه يساعد على حل كل مشاكل البشره بداية من التصبغات واثار الحبوب الي الندبات وذلك بفضل احتوائه على العديد من العناصر والفيتامينات المختلفة التي تحتاجها البشره ويمكن استخدام هذا الكريم في العديد من الوصفات المختلفة مثل وصفة كريم البانثينول مع النشا لتفتيح البشرة.

فوائد وصفة كريم البانثينول مع النشا ومكوناتها

تمتاز وصفة كريم البانثينول مع النشا بقدرة عجيبة على تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار الموجود بها نتيجة التعرض المستمر للاشعه الشمس بالاضافة الى ان هذه الوصفة تساعد على التخلص من الشوائب الموجودة في الوجه واثار الحبوب وتتكون الوصفة من المكونات التالية:

قومي بإحضار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع القليل من ماء الورد وبعد القطرات من فيتامين سي.

مع مقدار من كريم البانثينول وملعقتين من النشا.

طريقة تحضير وصفة كريم البانثينول مع النشا