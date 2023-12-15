"وصفة جبارة هتبهرك" .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك .. ابهري جوزك بجمال شعرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قومي باستخدام زيت الزيتون مع القرنفل للتخلص من المشاكل التي تواجه شعرك حيث ان كل فتاه تحلم بالحصول على شعر طويل وناعم لانه يعتبر من سر جمال المرأة ولذلك يتجه الكثير من الناس الى استخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على الفوائد المعروفة بنتائجها مثل وصفة زيت الزيتون مع القرنفل التي لها دور كبير في علاج كل مشاكل الشعر.

فوائد وصفة زيت الزيتون والقرنفل ومكوناتها

تعتبر من أهم الفوائد التي تقوم بها وصفة زيت الزيتون والقرنفل انها تعمل على تنشيط الدوره الدمويه في فروه الرأس وهو الأمر الذي يساعد على نمو الشعر بشكل افضل حتى تزداد كثافته وطوله بالاضافة الى انه يمكن طحن القرنفل جيدا لاستخدامه في العديد من الوصفات المختلفة ويمكنك تحضير وصفة القرنفل مع زيت الزيتون من خلال احضار المكونات التالية:

قومي بإحضار 6 ملاعق من زيت الزيتون.

مع القليل من بذور القرنفل.

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون