"لو موجود في بيتك هتتحبس” .. تحذير هام من الحكومة بشأن تواجد هذة الأجهزة في المنزل .. ده خراب بيوت مستعجل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حذرت شركة الكهرباء المواطنين من بعض الأجهزة الكهربائية التي ترفع من قيمة الفاتورة بسبب خطورة استهلاكها، وذلك بعدما ازدادت شكوى المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء رغم قلة الاستخدام، ولكن توجد أجهزة تعمل على مدار 24 ساعة وتسحب مقدار كبير من الطاقة رغم قلة حجمها وسعرها لا يتعدى 700 جنيه، ونقدم اليكم خلال فقرات المقال طريقة لترشيد استهلاك الكهرباء.
أجهزة كهربائية ترفع قيمة فاتورة الكهرباء
نعتمد بشكل كبير على الأجهزة الكهربائية في حياتنا ورغم ذلك لا ندرك مدى خطورتها وتتمثل في الآتي:
- الغلاية الكهربائية: كثيرا ما نستخدمها في عمل الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة ولكن الدراسات تثبت أنها من أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة، حتى إذا تركت الفيشة داخل المكبس فإنها تسحب نحو 5% من الكهرباء.
- التكييف: يعد أكبرها استهلاكا خلال فترة الصيف للسيطرة على الحرارة المرتفعة ويعد سبب رئيسي في رفع فاتورة الكهرباء.
- السخان الكهربائي والمكواة: يقوم بتوليد الحرارة ويستهلك الكثير من الطاقة.
حلول عملية لترشيد استهلاك الكهرباء
توجد عدة طرق يمكن الاعتماد عليها من أجل خفض استهلاك الكهرباء كما يلي:
- استخدام مراوح السقف بدلا من التكييف.
- غلق الأجهزة إذا لم تستخدمها ويفضل عدم ترك الفيشة في المكبس.
- توفير الطاقة عن طريق استخدام الماء البارد في غسل الملابس والتجفيف في الهواء بدلا من استخدام الغسالات في التجفيف.
- استخدام مصابيح موفرة للطاقة بدلا من المصابيح العادية.