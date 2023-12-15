"لو موجود في بيتك هتتحبس” .. تحذير هام من الحكومة بشأن تواجد هذة الأجهزة في المنزل .. ده خراب بيوت مستعجل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حذرت شركة الكهرباء المواطنين من بعض الأجهزة الكهربائية التي ترفع من قيمة الفاتورة بسبب خطورة استهلاكها، وذلك بعدما ازدادت شكوى المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء رغم قلة الاستخدام، ولكن توجد أجهزة تعمل على مدار 24 ساعة وتسحب مقدار كبير من الطاقة رغم قلة حجمها وسعرها لا يتعدى 700 جنيه، ونقدم اليكم خلال فقرات المقال طريقة لترشيد استهلاك الكهرباء.

أجهزة كهربائية ترفع قيمة فاتورة الكهرباء