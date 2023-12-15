وإيه يعني المكنة بلعتها هرجعهالك في ثواني .. طريقة عبقرية تمكنك من استرجاع كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها في وقتها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد التكنولوجيا في العصر الحديث موجودة في كل شئ حولنا وتخدم العنصر البشري بطرق سهله وبسيطه، وتعد البطاقات البنكية المعروفة بالفيزا من أساسيات الحياة لكل إنسان، لتحمي الفرد من فقد الأموال بأي شكل أو حمل مبالغ كبيرة إلى جانب إمكانية الحصول على الراتب الشهري عن طريق البنك واستلامها بإستخدام الفيزا وعمل أي عملية شراء في أي وقت وفي أي مكان والدفع اون لاين، لكن تكرر وجود شكوي من تكرار حدوث سحب الماكينات الصراف الآلي للفيزا بشكل قد أغضب الكثيرين من العملاء لذلك سنوضح اليوم أسباب هذا العطل وتكراره وكيفية إستعادة البطاقة بكل سهولة وفي أسرع وقت في السطور الآتية.

سحب الماكينة للبطاقة

تتكرر عملية سحب ماكينة الصراف الآلي للفيزا أثناء قيام العملاء بعمليات السحب أو الإيداع وهذا نتيجة لعدة عوامل وأسباب و منها ما يلي: