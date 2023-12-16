“اشحن شداتك واسترد هديتك“ خطوات شحن شدات بابجي من خلال الـ ID أسعار وأكواد الشحن 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد لعبة بابجي من الألعاب التي يقبل على ممارستها الكثيرين حول العالم، ويتجاوز عدد لاعبيها 500 مليون لاعب منتشرين حول العالم، وهي تحمل الكثير من أجواء المتعة والإثارة، ويمكن من خلال شحن شدات بابجي أو الـ US شراء الأسلحة فائقة السرعة والملابس إلى جانب الشخصيات المميزة كما يمكن أيضا الحصول على مستويات مميزة داخل اللعبة من خلال الشحن.

أسعار شدات بابجي

يوجد العديد من أسعار شحن شدات بابجي، حيث تختلف أسعار الشدات من بلد لآخر، وهي موضحة كالتالي:

60 شدة سعرها .99 دولار أمريكي & 3.75 ريال سعودي & 19.99 جنيه مصري

600 شدة سعرها 9.99 دولار أمريكي & 30 ريال سعودي & 149.99 جنيه مصري

3250 شدة سعرها 49.99 دولار أمريكي & 150 ريال سعودي & 749.99 جنيه مصري

خطوات شحن شدات بابجي يمكن للاعبين إجراء بعض الخطوات لشحن شدات بابجي، وهي كالتالي:

الدخول على midasbuy أو codashop أو paytm

الضغط على زر شحن

تسجيل رقم الـ ID الخاص باللاعب

اختيار طريقة الدفع المناسبة

إكمال خطوات الدفع التي يطلبها الموقع

الضغط على زر شحن لإتمام عملية الشحن

يتم إضافة الشدات خلال 24 ساعة

أكواد شحن بابجي

يوجد أكواد شحن مختلفة لببابجي، وهي كالتالي:

كود TQI ZBZ 76F يمنح دراجة نارية

كود KERZAZI TR يمنح نقاط إضافية

كود PGHZDBTFZ95U يمنح تفاصيل عن الحروب بشكل دقيق

كود BBK ZEZET يمنح ملابس أسطورية

كود BBK ZBZ 8FW يمنح رصيد يصل إلى 8 نقاط

كود BB KRZBZBF9 يساعد في القضاء على إعداد الأسلحة الموجودة لدى اللاعب ولكن بقوة فائقة

كود BBK ZBZ 8FW يمنح كرة + 8 نقاط

كود LEVIN 1QP يمنح عدد من الفضة بشكل عشوائي

خطوات استرداد الهدايا من بابجي

يمكن استرداد الهدايا من بابجي، بإتباع الخطوات التالية: