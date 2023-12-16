“اشحن شداتك واسترد هديتك“ خطوات شحن شدات بابجي من خلال الـ ID أسعار وأكواد الشحن 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد لعبة بابجي من الألعاب التي يقبل على ممارستها الكثيرين حول العالم، ويتجاوز عدد لاعبيها 500 مليون لاعب منتشرين حول العالم، وهي تحمل الكثير من أجواء المتعة والإثارة، ويمكن من خلال شحن شدات بابجي أو الـ US شراء الأسلحة فائقة السرعة والملابس إلى جانب الشخصيات المميزة كما يمكن أيضا الحصول على مستويات مميزة داخل اللعبة من خلال الشحن.
أسعار شدات بابجي
يوجد العديد من أسعار شحن شدات بابجي، حيث تختلف أسعار الشدات من بلد لآخر، وهي موضحة كالتالي:
- 60 شدة سعرها .99 دولار أمريكي & 3.75 ريال سعودي & 19.99 جنيه مصري
- 600 شدة سعرها 9.99 دولار أمريكي & 30 ريال سعودي & 149.99 جنيه مصري
- 3250 شدة سعرها 49.99 دولار أمريكي & 150 ريال سعودي & 749.99 جنيه مصري
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خطوات شحن شدات بابجي
يمكن للاعبين إجراء بعض الخطوات لشحن شدات بابجي، وهي كالتالي:
- الدخول على midasbuy أو codashop أو paytm
- الضغط على زر شحن
- تسجيل رقم الـ ID الخاص باللاعب
- اختيار طريقة الدفع المناسبة
- إكمال خطوات الدفع التي يطلبها الموقع
- الضغط على زر شحن لإتمام عملية الشحن
- يتم إضافة الشدات خلال 24 ساعة
أكواد شحن بابجي
يوجد أكواد شحن مختلفة لببابجي، وهي كالتالي:
- كود TQI ZBZ 76F يمنح دراجة نارية
- كود KERZAZI TR يمنح نقاط إضافية
- كود PGHZDBTFZ95U يمنح تفاصيل عن الحروب بشكل دقيق
- كود BBK ZEZET يمنح ملابس أسطورية
- كود BBK ZBZ 8FW يمنح رصيد يصل إلى 8 نقاط
- كود BB KRZBZBF9 يساعد في القضاء على إعداد الأسلحة الموجودة لدى اللاعب ولكن بقوة فائقة
- كود BBK ZBZ 8FW يمنح كرة + 8 نقاط
- كود LEVIN 1QP يمنح عدد من الفضة بشكل عشوائي
خطوات استرداد الهدايا من بابجي
يمكن استرداد الهدايا من بابجي، بإتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي للعبة بابجي
- تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر
- تسجيل ال ID الخاص باللعبة
- الضغط على كلمة أكواد بابجي
- تسجيل كود الاستبدال
- الضغط على كلمة موافق وانتظار الرد