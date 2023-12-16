هيخلي أسنانك أبيض من نجوم هوليود.. لن تُصدق ماذا يفعل الفحم في الأسنان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الفحم النشط من المواد الطبيعية التي تم استخدامها منذ القِدم في إزالة السموم والمواد الكيميائية، وعلاج العديد من المشاكل الصحية، وذلك بفضل قدرته العالية في التقاط المواد الضّارة، ويصنع من عدة مكونات، كالفحم، وفحم العظم، والجفت، ونشارة الخشب، ومصادر أخرى متعددة، فيتم تسخين هذه المكونات لجعل الفحم نشطًا، والجدير بالذكر استخدام الفحم النشط يساعد فى تحقيق الكثير من الفوائد الصحية، فهيا بنا نتعرف على كيف يستخدم الفحم لتبييض الأسنان؟.

طريقة تبييض الأسنان بالفحم

شاركت هيئة الرقابة الدوائية منشور لها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، توضح من خلاله كيف يتم استخدام الفحم في تبييض الأسنان، مشيرة أن الفحم النشط يتوفر في عدة أشكال تخصص للبيع والاستخدام المباشر، مثل: البودرة أو كبسولات يمكن أن نقوم بفتحها ويتم استخراج الفحم الموجود بها ثم نمزجه مع الماء لعمل معجون للأسنان، ومن أبرز طرق استخدام الفحم لتنظيف الأسنان ما يلي:

يمكن استعمال الفحم النشط، لتبييض الأسنان من خلال وضع فرشاة أسنان رطبة في مسحوق الفحم النشط، وتنظيف الأسنان بلطف، على هيئة دوائر صغيرة لمدة دقيقتين ثم نقوم ببصقه وغسل الأسنان بالماء ويتم ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، مع ضرورة العلم بأن الفحم قد يؤذي المنطقة المحيطة باللثة لذلك يجب توخي الحذر؛ تفاديُا لوصول الفحم إلى هذه المنطقة.

وفي حال كانت أسنان الشخص حساسة، يمكن وضع الفحم مباشرة على الأسنان، ثم يترك لمدة دقيقتين وبعدها يتم غسله.

وكذلك يمكن خلط الفحم مع الماء لعمل غسول للفم، واستعمال هذا المحلول لغسل الفم لمدة دقيقتين ثم نقوم ببصقه، وشطفه جيدًا بالماء.

هل الفحم يزيل اصفرار الأسنان؟

أوضحت هيئة الرقابة الدوائية أن الفحم النشط واحدا من المكونات الفعالة التي يمكن استخدامها لتبييض الأسنان، وإزالة الشوائب، والبقع، وتخفيف الاصفرار؛ نظرا لاحتوائه على مسامات ترتبط بالأجزاء الخشنة من الأسنان، التي تتضمن البقع، والترسبات، والبكتيريا، فهذه المسامات عادة ما ترتبط بالشوائب وتنزيلها، مؤكدة أنه يجب إعطاء الفحم النشط الوقت الكافي قبل غسله لكي تتم الاستفادة من فوائده.