اضمن الجنة .. 3 نساء يدخلن الجنه بغير حساب ولا عذاب أخبرنا عنهم النبي ﷺ .. من هن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجنة !! وهي الحلم الاول والمطلب الأهم لدي كافة البشر الذين يؤمنون بالله ، نسعي دائما الي الوصول الي رضا الله تطلعا منا للوصول الي الجنه ، هناك ثلاثة من النساء أو الرجال يدخلهم الله عز وجل الجنة بدون سابق عذاب ولا حساب، هذا ما يتساءل عنه الكثير من النساء والقوم هنا وهناك ويريدون التعرف على صفات هؤلاء النساء أو الرجال ولماذا يدخلهم الله الجنة هكذا دون سابق عذاب ؟

ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب

وهذا من خلال قول أبي عبدالله عليه السلام قال: أن هناك ثلاثة من البشر يدخلهم الله الجنة بدون حساب، وهناك ثلاثة يدخلهم الله النار بدون حساب، حيث الذي يدخلهم الله الجنة يكونا أحد التوالي أمام عادل وتاجر صدوق وشيخ أفنى عمره في طاعة الله عز وجل، والثلاثة الذي يدخلهم الله النار بغير حساب يكونوا أما أمام جائر أو تاجر كذوب أو شيخ زان.

ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عز وجل عليها المؤمن

أولا- ثوب يلبسه وأي كان شكله ونوعه ومظهره.

ثانيا- زوجة صالحة تعاونه في شتى أموره.

ثالثا- تحصين المؤمن.

ثلاثة خصال لتكون تحت ظل الرحمن

يجب أن يكون لديك واحدة على الأقل من هذه الخصال حتى يظلك الله بظله يوم يكون لا ظل إلا ظله وتلك هي الخصال:

أولا- رجل أعطي الناس من نفسه دون السؤال لها.

ثانيا- رجل لم يقدم رجل ولا يؤخر .

ثالثا- المحافظ على الصلاة في أوقاتها.

تلك العبادات والشرائع في الإسلام من أهدافها أن تذرع الخير والمحبة في قلب المسلم فيصل لتلك المرتبة العليا من حسن معاملة الناس والرحمة بهم وخاصة بالضعيف والمحتاج منهم”.