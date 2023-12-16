إوعي تأكلها لو ببلاش .. 10 أنواع من ” الأسماك ” لا تقترب منها تحت أي ظرف .. بمثابة سم قاتل

إحذر من تناول هذه الأسماك .. غير صالحة للأكل

في ذات السياق فإن هناك مجموعة من الأسماك التي سنذكرها كي لا يتم تناولها والسبب وراء هذا التصرف أنها تحتوي على معدلات مرتفعة من الزئبق وهي مادة سامة لذا لا يمكن أن يتم أكلها من جانب الإنسان

سمكة العقرب.

سمكة البلامة.

سمك القرش

سمك أبو سيف.

سمك الخشن البرتقالي

سمكة القط.

سمكة الأسد.

سمكة البقرة

سمكة تسمى الأرنب

سمكة المنفاخ.

– أسماك صالحة للأكل

جدير بالذكر أن هناك العديد من أنواع الأسماك التي يتم تناولها من جانب الإنسان والتي تتميز بالطعم الرائع وتحتوي على الفائدة الصحية في نفس الوقت مثل

” سمك البلطي وسمك المكرونة والماكريل والبوري”