فكرة بمليون جنية.. التخلص من البق والزواحف نهائيا بسرعة الصاروخ بدون مبيدات ولا تكاليف.. جربيها ومش هتندمى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - التخلص من البقع والزواحف . تهتم ربات المنزل دائما بأن يكون المنزل نظيف خالي من الأتربة ة الحشرات فالمنزل النظيف يدل على أن سيدة البيت نظيفة تحافظ على المنزل وتعتني بيه جيدا ولكن أحياناً قد تظهر حشرات و زواحف تؤثر على نظافة المنزل وتؤثر على اثاث المنزل وايضا تشعر سيدة المنزل بازعاج عندما يكون المنزل فيه حشرات .
حشرات المنزل
من اكثر الحشرات التي تتواجد في المنازل هي حشرة البق وهي حشرة مزعجة تتواجد على الفراش صغيرة الحجم لونها غامق تسبب هذه الحشرة الحركه الشديدة ، احمرار الجلد ، وقد تصل إلى حد الموت .
في الأشهر الماضية كانت فرنسا تعاني من انتشار حشرة البق في كل المنازل حتى أن عدد السائحين انخفض بسبب وجود هذه الحشرة بسبب ما تسببه من ضرر و الم للفرد .
وبالرغم من استخدام مبيدات حشرية كيميائية إلا أن هذا غير كافي بمنع وجود هذه الحشرة لذلك سوف نخبرك في هذا المقال عن خطوات تقوم بها ربات المنزل لمنع تواجد هذه الحشرة من المنزل .
خطوات لمنع وجود الحشرات و الزواحف من المنزل :
- اولا واهم شيء يجب أن يكون المنزل نظيف دائما فيجب مسح وكنس المنزل بشكل دوري.
- التأكد من إغلاق أي فتحات ذائدة في النوافذ والأبواب قد يأتي من هذه الفتحات حشرات أو زواحف.
- استخدام الملح أثناء المسح
- استخدام الكلور أثناء مسح الأرضيات لقتل اي بكتريا أو حشرات صغيرة
- تغير أغطية السرير و الوسائد بشكل دوري لمنع نمو بكتيريا أو حشرات