«هي الدنيا جرا فيها ايه».. أجمل سيدة عربية تعلنها بجراءة الزواج بأكثر من رجل في وقت واحد بعد سماح دولتها بتعدد الازواج.. كارثة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - «هي الدميا جرا فيها ايه».. اول امرأة عربية تعلن رغبتها الزواج بأكثر من رجل في وقت واحد بعد سماح دولتها بتعدد الازواج.. كارثة!!، أفاد المحامي التونسي، منير بن صالحة، بأن القانون يمنع تعدد الزوجات دون الإشارة إلى تعدد الأزواج وأشار إلى أن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تواجه عقوبات قانونية وفي مقابلة مع إذاعة “IFM”، أوضح بن صالحة أنه لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج، معتبرًا ذلك “ثغرة قانونية” وأكد أنه يمكن للمشرع بسهولة إدراج كلمة “الأزواج” لتشمل منع تعدد الزوجات والأزواج، بدلاً من تعدد الزوجات فقط.

سيدة تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد

تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر سيدة تونسية تُدعى “الحاجة سندس”، تعلن فيه عن نيتها الزواج من رجلين في نفس الوقت وفي هذا الإعلان الذي نشرته على منصة “تيك توك”، أوضحت أنها ستكون أول امرأة تونسية تتزوج بهذه الطريقة، استناداً إلى قانون الزواج في تونس الذي يسمح للنساء بتعدد الأزواج ويمنع تعدد الزوجات للرجال.

أكدت “الحاجة سندس” أن كل من الرجلين وافقا على هذا الزواج المتعدد، وأن حفل الزفاف مقرر أن يقام في ديسمبر في مقطع آخر نشرته على “تيك توك”، ردت على التعليقات التي دعت إلى “العدل بينهم”، مشيرة إلى أن العدل موجود وأنها والرجلين يدركون تمامًا ما يفعلونه وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة المزيد من التفاصيل في فيديو لاحق، بحضور المحامي منير بن صالحة الذي سيكون شاهدًا على هذا الزواج المتعدد.

السبب الحقيقي لإعلان سندس الزواج برجلين

ذكرت مصادر مقربة من “الحاجة سندس” أن إعلانها عن زواجها من رجلين لا يمت إلى الواقع بأي صلة، بل كان الهدف وراء ذلك هو جذب انتباه السلطات والرأي العام وقد أشارت هذه المصادر إلى أن الغرض من هذا الإعلان هو فرض ضغط على السلطات لتعديل ما وُصف بأنه “ثغرة قانونية كبيرة”.