متخليش حد ينصب عليك من النهاردة.. طريقه ذكيه للتفرقة بين زيت الزيتون الاصلي و الزيت المغشوش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستخدم عدد كبير زيت الزيتون في العديد من الاستخدامات حيث انهم من أحد الزيوت الطبيعية التي لها فوائد كثيرة صحية ويدخل فيها العديد من الوصفات التجميلية، وكذلك الوجبات المختلفة وينصح باستخدامه عدد كبير من خبراء التغذيه ولكن يحتار عدد كبير من الاشخاص عند شراء زيت الزيتون معرفة الزيت الاصلي من الزيت المغشوش حيث يتم خلطه بالزيوت أخرى من قبل التجار المنعدم الضمير لزيادة الربح، لذلك هناك طريقة يمكن أن تتعرف بها إذا كان هذا زيت الزيتون الأصلي والمغشوش سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية

سمات زيت الزيتون الاصلي توجد بعض العلامات التي يمكن من خلالها أن تتعرف إذا كان هذا زيت الزيتون اصلي ام مغشوش وهي كالتالي: يجب أن تحضر مصدر للضوء قوي وتضع زيت الزيتون أمامه وسوف ترى الزيت في البدايه باللون الأخضر ثم يتحول باللون الأحمر.

زيت الزيتون الاصلي يتميز باللزوجة أعلى من انواع الزيوت الاخرى.

زيت الزيتون له رائحه مميزه لا تتغير بمجرد فتح العبوة سوف تشعر بها.

مذاق زيت الزيتون له درجة من الحموضة مميزه لا تتغير بمرور الوقت. طريقة للتفريق بين زيت الزيتون الاصلي والمغشوش احضر كوب فارغ وضع به زيت الزيتون ثم ضعيه في الثلاجه لمده 24 ساعه.

وقم بفحص الكوب بعد مرور الوقت فإذا تجمد قليلا وزادت اللزوجه فانه اصلي ولا يحتوي على اي خليط.

وإذا ظل الزيت كما هو فهو غير أصلي أو مغشوش.