وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة المثلثات من الحليب بطعم لذيذ زي المصانع لسندوتشات المدارس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الجنية المثلثات من أكثر أنواع الجبن التي يعشقها الجميع وعلى وجه الخصوص الأطفال, ونظرًا لأرتفاع الأسعار المبالغ فيه فأصبحت جميع السلع باهظة الثمن, قررت معظم النساء تحضير الجبن في البيت وتوفير المال والجهد في الذهاب لشرائها من الخارج, ولهذا السبب وجدنا العديد من عمليات البحث الكثيرة لمعرفة طريقة تحضير الجبنة المثلثات بنفس طريقة الأصلية وبنفس الطعم والنكهه, لمعرفة المكونات وطريقة التحضير ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة عمل الجبنة المثلثات النستو بنفس الطريقة الأصلية

تحتوي الجبنة المثلثات على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم, وعلى وجه الخصوص الأطفال كما أنها مهمة جدًا من أجل بناء العظام ويرجع سبب ذلك احتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د, ولهذا السبب نحن سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الجبنة في المنزل, ومن الآن وداعًا لشراء الجبنة المثلثات من السوبر ماركت, مع العلم أن مكونات هذه الطريقة سهلة وبسيطة للغاية, ويمكن لأي ربة منزل تحضيرها بكل سهولة دون بذل أي مجهود.

مكونات تحضير الجبنة المثلثات فى المنزل

كما ذكرنا أن جميع مكونات الجبنة متوفرة فى كل منزل وتم تحضيرها من قبل فى أكثر من برنامج تلفزيوني , تتمثل المكونات فى الآتى :

كوب من زيت الذرة.

كوب ونصف من الحليب بشرط أن يكون كامل الدسم.

ملعقتين من الدقيق .

رشة ملح.

ملعقة من الخل الأبيض.

طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل بأبسط الخطوات

مما لاشك فيه أن وجود الجبنة في المنزل أمر ضروري لابد منه, ويرجع سبب ذلك دخولها في الكثير من الوصفات التي نقوم بتحضيرها بشكل مستمر, كما أنها أساسية في موسم المدارس, والآن سوف نقدم لكم خطوات الوصفة بالتفصيل, حيث تتمثل الخطوات في الآتي: