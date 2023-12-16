طريقة عمل بخاخ البابونج لتطويل وتنعيم الشعر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ينصح الكثير من الأطباء وخبراء التجميل باستخدام بخاخ البابونج للشعر حتى نحصل على شعر صحي وناعم كالحرير طول العمر، بدلاً من استخدام المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة، وتسبب تلف الشعر على مدى الاستخدام، كما يتميز البخاخ بقدرته على تقوية بصيلات الشعر، وحمايته من التساقط لأنه يحتوي على بعض العناصر الطبيعية التي تعمل على اصلاح بصيلات الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويساهم في علاج تساقط الشعر وجعله صحي وقوي، وسوف نتعرف من خلال بوابة الصبح الإخبارية، على طريقة عمل بخاخ البابونج السحري في تطويل وتنعيم الشعر بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.
مكونات عمل بخاخ البابونج السحري
يحتوي هذا البخاخ على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –
- كوب من مغلي البابونج.
- ملعقة كبيرة من زيت البابونج.
- ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.
- نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة عمل بخاخ البابونج السحري لتطويل وتنعيم الشعر بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يأتي: –
- نحضر بخاخ فاضي ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نرجوه جيدًا حتى تختلط المكونات مع بعضها تمامًا.
- نترك البخاخ بدرجة حرارة الغرفة لمده ساعتين حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك نقوم برش الشعر صباحًا ومساءً حتى نحصل على شعر ناعم وصحي طول الوقت.
- يفضل استخدام البخاخ بشكل يومي على الشعر حتى نحصل على أفضل النتائج في أسرع وقت.
- عدم غسل الشعر بعد رشه بخليط البابونج حتى نساعد على نموه وتقويته بشكل سريع.
فوائد البابونج للشعر
يعمل البابونج على تقوية فروة الرأس، ويعالج الالتهابات ويمنع تساقط الشعر، وله القدرة على علاج انسداد بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تحفيز إنتاج الكولاجين، الذي يعمل على نمو الشعر وتقويته، كما يحتوي على بعض الفيتامينات الهامة لصحة وحيوية الشعر ومن أشهرهم فيتامين سي، وفيتامين أي، وهي عناصر هامة لتغذية بصيلات الشعر ومنع تقصفها وتساقطها، ويساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس مما يزيد من نمو الشعر بشكل سريع، ويعالج قشرة الشعر المزعجة الذي تسبب حكة الرأس