فكرة عبقرية لو غسالتك مش بتنظف الملابس جربي هذه الطريقة والنتيجة مفاجأة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الغسالة هي واحدة من أهم الأدوات الكهربائية في المنزل وتستخدم بشكل يومي لتنظيف الملابس والمفروشات ولكن بعد الاستخدام المستمر، قد تتراكم الأوساخ والرواسب داخل الغسالة وتؤدي إلى رائحة كريهة وتلف الملابس خلال فصل الشتاء وبرودة الجو.

تنظيف الغسالة

يجب علينا أن نكون أكثر حرصا على تنظيف الغسالة بانتظام يمكنك تنظيف الغسالة بسهولة باستخدام الملح والخل حيث يمكنك إضافتهما إلى دورة الغسيل بالماء البارد مع تشغيل دورة غسيل صغيرة هذا الإجراء بسيط وفعال ويمكنه التخلص من الرواسب والروائح الكريهة.

لهذا يجب أن نكون حذرين ونهتم بصحة الغسالة ونقوم بتنظيفها بانتظام لضمان أداء جيد ونتائج مرضية عند استخدامها.

طريقة تنظيف الغسالة

إليك فكرة بسيطة وفعالة لتنظيف غسالتك بدون تكلفة كبيرة كل ما عليك فعله هو وضع كمية من الملح والخل في غسالتك.

ثم تشغيل دورة غسيل بالماء البارد دون إضافة أي منظفات.

بعد ذلك قومي بتشغيل دورة غسيل صغيرة.

بهذه الطريقة ستتمكنين من تنظيف الغسالة بكل بساطة وبدون تكلفة أيضا ستتخلصين من أي مواد عالقة في الغسالة التي قد تعطلها على المدى الطويل كما أنك ستتخلصين من الرائحة الكريهة التي كانت تخرج منها هذه الطريقة ستساعدك على الحفاظ على أداء غسالتك وتجنب أية مشاكل محتملة في المستقبل جربي هذه الفكرة اليوم وستلاحظين الفرق بنفسك.

فوائد الخل والملح لتنظيف الغسالة

يمكن استخدام الخل في الغسالة للعديد من الأغراض والفوائد ومنها:

في إزالة الروائح الكريهة يمكن استخدام الخل المخفف بالماء لتنظيف الملابس والمناشف والبطانيات والأغطية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام الخل بدلا من المنظفات التجارية التي قد تحتوي على مواد كيميائية قاسية.

من ناحية أخرى يمكن استخدام الخل لتنظيف الغسالة وإزالة الرواسب والبقع والروائح الكريهة التي تتراكم داخلها.

يمكن ذلك عن طريق تشغيل دورة الشطف مع كوب من الخل المخفف بالماء.

وفيما يتعلق بتنعيم الملابس يمكن للخل أن يساعد في جعل الملابس أكثر نعومة ولطافة.

يمكن إضافة كوب من الخل المخفف بالماء إلى دورة الشطف لتحقيق هذا الغرض.

بالتالي يمكن أن يكون الخل خيارًا بديلا صديقا للبيئة وفعالا للعناية بالملابس والغسالة.

إزالة بقع الحبر من الملابس