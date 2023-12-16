بالمقادير المضبوطة.. طريقة عمل البسبوسة مثل الحلواني بمكونات اقتصادية هتخليها مرملة وبتذوب في الفم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية سواء قديمًا أو الأيام الجارية، على الرغم من ظهور العديد من وصفات الحلويات المختلفة بنكهات عديدة من الكيكات والحلويات الشرقية والغربية إلا أن البسبوسة تظل كما هى عليها بحث مستمر من جانب الأمهات، وخاصة أنها من أسهل الحلويات تحضيرًا وتوفيرًا للجهد والنفقة، فضلًا عن أنها مفضلة لدى الأطفال والكبار أيضًا، ولذلك سوف نوضح طريقة عمل البسبوسة مثل الحلواني بالمكونات الاقتصادية والمقادير المضبوطة التي نضمن بها نجاحها من أول مرة دون إهدار أي مكون لا نحتاج إليه.
مكونات البسبوسة العادية
- سنحتاج إلى كوب واحد من دقيق السميد.
- نصف كوب من جوز الهند.
- 1 كوب من السكر الأبيض.
- 1 كوب من الحليب (كامل الدسم) أو الزبادي حسب الرغبة.
- 1 كوب من الزبدة السايحة.
- 4 كوب من الشربات الجاهز.
- 1 بيضة.
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودرة.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة عمل البسبوسة مثل الحلواني
في البداية سوف نسخن الفرن على درجة 190 مئوية قبل أن نبدأ في تنفيذ الخطوات التالية، والتي تتمثل في:
- نحضر إناء أو بولة واسعة العمق، ثم نخلط فيها المكونات (السميد، الفانيليا، السكر، جوز الهند، البيكنج بودر، الحليب أو الزبادي).
- ثم نضيف البيض على الخليط السابق.
- ثم ننزل بالتدريج الماء والزيت أو الزبدة، مع التقليب المستمر حتى تمزج المقادير مع بعضها.
- بعد ذلك، نحضر صينية بمقاس مناسب يفضل 24 وتكون مدهونة برشة من الزبدة مبطنة بها.
- ثم نسكب فيها خليط البسبوسة بالسميد، وإذ تم استخدام القشطة نضع نصف الكمية منه فقط.
- نضع الخليط أولًا، ثم نضع بعد ذلك القشطة ويليه باقي الخليط.
- بعد أن ينضج وجه البسبوسة جيدًا نبدأ في رش المكسرات عليه من الأعلى.
- بعد ذلك نضع البسبوسة داخل الفرن المسخن مسبقًا لمدة 25 دقيقة فقط.
- بعد أن نخرجها من الفرن نبدأ في سقيها بالشربات مباشرة وهى ساخنة.