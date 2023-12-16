بدون سباك معلقة واحدة لتسليك البالوعات في 3 دقائق فقط مهما كان الانسداد خلطة سحرية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة انسداد بالوعات المطبخ والحمام من أكثر المشاكل التي تواجه ربات البيوت بشكل متكرر يعود ذلك إلى سقوط الزيوت والدهون في صرف وحوض المطبخ مما يتسبب في انسداد البالوعات وصعوبة التصريف هذا الانسداد قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب الماء وتسربه إلى داخل المنزل مما يسبب اتساخ المطبخ والحمام.

تسليك البالوعات المسدودة

يمكن الحصول على البوتاس أو مادة الصودا الكاوية من محلات بيع مستحضرات التنظيف ومنتجات الكيماويات حيث يمكن شراؤها بسهولة يمكن أيضا تحضير محلول من هذه المادة عن طريق خلط كمية منها تتراوح بين كوب إلى كوبين مع كمية كبيرة من الماء الساخن.

عند شراء البوتاس أو مادة الصودا الكاوية يجب اتباع التعليمات والإرشادات الموجودة على العبوة لضمان السلامة والاستخدام الصحيح للمنت يمكن أيضا استشارة البائع أو موظف المحل للحصول على معلومات إضافية حول كيفية استخدام هذه المادة بشكل صحيح وآمن.

باستخدام البوتاس أو مادة الصودا الكاوية في تحضير محلول التنظيف يمكن الحصول على نتائج فعالة في تنظيف الأسطح والمساحات المختلفة ويمكن أيضا استخدام هذا المحلول في إزالة البقع والأوساخ الصعبة بشكل فعال وسريع.

التخلص من انسداد البالوعات

تسليك البالوعة يعتبر أمرا مهما للحفاظ على سلامة ونظافة المطبخ ومن أبرز المكونات التي تستخدم في تسليك البالوعة هي الخل الأبيض وبكربونات الصوديوم بالإضافة إلى استخدام الماء الساخن يمكنك أيضا تنظيف حول البالوعة جيدا واستخدام السلاكة لتحريك المياه وتسهيل صرفها من خلال البالوعة.

عند إضافة الخل وبكربونات الصوديوم يفضل ترك المكونات حتى يحدث فورانها ويتفاعل مع الشوائب والزيوت المتراكمة ومن ثم إضافة الماء الساخن الذي سيساعد أيضاً على إذابة الدهون والشحوم التي تسد البالوعة.

هناك بعض النصائح الإضافية لتسليك البالوعة مثل التخلص من الدهون والزيوت وبقايا الطعام في البالوعة واستخدام مصفاة لمنع دخول المواد الصلبة إلى البالوعة ويفضل أيضا تنظيف البالوعة بشكل دوري باستخدام صودا الخبز والخل أو مكبس الغطاس.

أسباب انسداد مجاري الصرف الصحي

رمي المناديل المبللة أو المناديل الورقية أو النفايات وورق المطبخ والخرق القماشية المستعملة في المرحاض يعد سلوكا غير مسؤول يؤدي إلى تراكمها وانسداد الصرف الصحي.

لا يتم التفكير بأثر هذه الأشياء على نظام الصرف الصحي عادة ويتم التخلص منها بدون مبالاة تضاف إلى ذلك، يلقى قطع القمامة رمي المناديل المبللة، أو المناديل الورقية، أو النفايات وورق المطبخ، والخرق القماشية المُستعملة في المرحاض يعد سلوكا غير مسؤول يؤدي إلى تراكمها وانسداد الصرف الصحي.

لا يتم التفكير بأثر هذه الأشياء على نظام الصرف الصحي عادة ويتم التخلص منها بدون مبالاة تضاف إلى ذلك، يلقى قطع القمامة، وألعاب الأطفال مثل كرات التنس والكرات الصغيرة، والحفاضات، والملابس، ومخلفات الطبخ، وأكوام الرمل والتراب، والسدادات الصحية، وغيرها من النفايات المنزلية غير المناسبة في الصرف الصحي دون أن يُعتبر تأثيرها على الشبكة الصحية المنزلية.

إضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي جذور الأشجار إلى انسداد أنابيب الصرف الصحي عندما تنمو وتتمدد أكثر تلف وتسريب أنابيب الصرف الصحي أيضا قد يحدث بسبب عيوب في تصميم الأنابيب أو تمديدها بشكل غير صحيح أثناء بناء الشبكة الصحية المنزلية هذا التلف والتسريب قد يؤدي إلى انسداد المجاري وتعطيل عمل النظام بشكل كبير.