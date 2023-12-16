ماسك الشوفان السحري لحل جميع مشاكل البشرة والتخلص من التجاعيد في دقيقتين …فوائد لن تتخيليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشوفان من عناصر الطبيعة السحرية الغنية بالكثير من الكنوز، ويعتبر ماسك الشوفان من أقوى الخلطات لتبيض الوجه بطريقة طبيعية بعيدًا عن التركيبات الكيميائية التي قد تضر البشرة مع كثرة الاستخدام، في حين أن ماسك الشوفان مفيد جدًا ويساعد على الترطيب، كما يقلل من تعرض البشرة لحب الشباب والتخفيف من آثار الصدفية والاكزيما، ويمكن استخدام الشوفان وحده أو إضافة مكونات أخرى تعزز من تفتيح البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء والبقع الداكنة والهالات.

فوائد ماسك الشوفان

الشوفان غني بالعديد من الفوائد حيث يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين ب، فيتامين ه‍، كما يعمل على إزالة خلايا البشرة الميتة وتجديد النضارة، وبه نسب من الكالسيوم والماغنسيوم والنحاس ويعتبر مقشر طبيعي للبشرة ويخلصها من الأتربة وباقي المكياج، ويساعد على تعزيز الدورة الدموية والتخفيف من التهابات التعرض للشمس.

وصفات تحضير ماسك الشوفان

وصفة الشوفان والحليب

نحتاج لتحضر هذه الوصفة: نصف كوب من الشوفان الناعم، خمس ملاعق كبيرة من ماء الورد، وكوب من الحليب الفاتر.

نضع الشوفان والحليب في وعاء ونقلب جيدًا ونضعه على النار لمدة 10 دقائق، ونرفعهم عندما يصبح الخليط لزجًا ونتركه حتى يبرد تمام ثم نضيف ماء الورد ونقلبهم، ونستخدم قطعة خشنة من القماش أو فرشاة ناعمة ونضع عليها كمية من الخليط ونفرك الوجه والجسم برفق ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسله بالماء الفاتر.

ماسك الشوفان والنشا

تعتبر هذه الوصفة هي الأسهل والاسرع؛ حيث نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الشوفان ونفس الكمية من النشا وكمية صغيرة من زيت جوز الهند تكفي للحصول على عجينة متماسكة، وقبل الاستخدام نغسل البشرة ونقوم بتوزيع الماسك على الوجه ويترك حتى يجف تمامًا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، بعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء ومع تكرار الماسك مرة كل 3 أيام للحصول على نتائج أفضل.

ماسك الشوفان وجل الصبار

جل الألوفير من أكثر المكونات التي تعطي درجة عالية من التركيب، ولتحضير هذه الوصفة نحتاج 2 ملعقة كبيرة من الشوفان ونفس المقدار من جل الصبار الألوفير ونخلطهم معًا ونضع الخليط على الوجه، ويترك لمدة عشر دقائق حتى يجب ثم نشغل الوجه بالماء الدافئ واستمتعي ببشرة نقية ونضارة خيالية.