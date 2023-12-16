وصفة جديدة هتعجبك.. طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بدون ما يشرب نقطة زيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر القرنبيط من أسهل وصفات الطبخ التي يفضل الكثير من الأمهات، وخاصة أنه سريع التحضير ولا يحتاج إلى وقت أو مجهود في عمله، وخاصة هذه الأيام التي يتوفر فيها داخل الأسواق المصرية، وهناك العديد من وصفات عمل القرنبيط، وجاء مؤخرًا طريقة عمله مقرمش في زيت القلية، والآن سنوضح هذه الخطوات بالمقادير المضبوطة حتى يستفاد من فوائده العديدة، حيث أنها يحتوي على فيتامين k وفيتامين c كما أنها من المصادر الغنية بالألياف التي يحتاج إليها الجسم، وأيضًا يحتوي على حمض الفوليك والكثير من العناصر الهامة.

مكونات القرنبيط المقلي المقرمش

لتر ماء مغلي.

ثمرة فلفل حار.

ملعقتا كمون.

ملح حسب الحاجة.

ثمرة قرنبيط متوسطة.

2 كوب لبن.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقة كركم.

كوبان من الدقيق المنخول.

ملعقتا شبت وكزبره مفرومين.

ملعقة خل.

ملعقة كزبره ناشفة.

ملعقة فلفل أسود.

نص معلقة بيكنج بودر.

رشة شطة حسب الرغبة.

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش