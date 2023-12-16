هتلعب معاك وهتركب عربية مرسيدس... علامة في النص جنيه هتخليك ملك.. ابحث عنها فورا

سعر عملة النصف جنيه

أما عملة النصف الجنيه، على الرغم من أنها مازالت متداولة في الأسواق المصري، لكن الطلب يزداد عليها من بعض تجار العملات القديمة، حيث بلغت قيمتها ما يقرب من 100 ألف جنيه مصري، ويسعى التجار وراء الفئات ذات الإصدار القديم الذي يظهر عليه صورة أبو الهول في المنتصف، أو تلك التي يوجد فيها صورة أبو الهول على اليسار، وهما الأغلى في أسواق العملات القديمة حاليًا.