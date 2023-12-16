البنات كلها هتتهبل عليه.. كريم اقتصادي لعلاج التجاعيد والاسمرار مفعوله سريع هينور جسمك في الضلمة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع التقدم في السن يقل إنتاج الكولاجين في البشرة، وبالتالى ظهور الكثير من المشكلات فيها مثل التجاعيد والتصبغات بالإضافة إلى البقع الداكنة والخطوط التعبيرية فيها، فتلجأ السيدات أستخدام منتجات العناية بالبشرة الآمنة الصحية ، سوف نساعدك في الحصول على كريم يساعد على إرجاع الحيوية و النضارة إلى بشرتك مرة أخرى، سوف نتعرف معاً على أنواع مختلفة من الكريمات التي تساعد على التخلص من هذه المشاكل.

كريمات اقتصادية لعلاج التجاعيد وشد البشرة

كريم اولاي لعلاج التجاعيد

كريم اولاي لإزالة التجاعيد وشد البشرة، يحتوي على حمض الهيالورونيك أسيد الذي يساعد على التخلص من التجاعيد، وترطيب البشرة، بالإضافة إلى المبيدات التى تعمل على زيادة إفراز البشرة للكولاجين

كريم اولاي غني النياسيناميد ( فيتامين ب3) الذي يعمل بشكل قوى كمضاد للاكسدة، ويجعل البشرة صحية ونضرة ذات مظهر جميل، ويقلل من إتساع مسامات البشرة والحد من الالتهابات.

مميزات كريم اولاي لمعالجة البشرة

يعمل على التخلص من البقع الداكنة في البشرة يحميها من الترسبات التي تتسبب في التصبغات الجلدية التي تتكون عند تقدم السن.

يحتوي على عامل لحماية البشرة من الأشعة الضارة، قوته SPF15.

يتناسب مع السيدات الذين تعدوا سن الثلاثين فيما بعد.

كريم لوريال ريفيتاليفت لعلاج مشاكل البشرة وشد التجاعيد

يحتوي على ثلاث فيتامينات أساسية لعلاج التجاعيد ومحاربة التصبغات وهي فيتامين c، الريتينول، وأخيرا حمض الهيالورونيك، تعمل هذه العناصر على تفتيح وترطيب البشرة بعمق، والتخلص مش المشاكل فيها، وسوف تلاحظين الفرق من استخدام اسبوع واحد فقط.

يستخدم الكريم مرتين بشكل يومي، صباحا ومساءاً

كريم روك الليلي للتخلص من تجاعيد البشرة

يعتبر كريم Roc من أفضل منتجات العناية بالبشرة لها تأثير وفعالية كبيرة في التخلص من التجاعيد، يحتوي على عنصر أساسي وهو الريتينول، يعمل على إزالة التجاعيد من البشرة بنسبة كبيرة تصل إلى 50 %، ويساعد أيضا على الترطيب التكيف للبشرة ويعيد لها النضارة والحيوية.

يستخدم مرة يوميا قبل النوم، يكون مفعوله أقوى أثناء النوم.

لا يستخدم الكريم عند التعرض إلى الشمس.

العسل والليمون

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقتان كبيرتان من النشا

طريقة التحضير: