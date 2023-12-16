لوعندك صدر فرخة اعملي بيه الكوردن بلو في 10 دقائق ومتشليش هم الغدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وجبة الكوردن بلو من الوصفات السهلة التي تعتمدها كثير من سيدات المطبخ، حيث يمكن الاعتماد عليها في وجبة الغداء، لما لها من مذاق رائع يعشقه الكبار والصغار، كما أنها تحتوي على البروتينات والفيتامينات، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة بسيطة لعمل هذه الوصفة في وقت قياسي.

مكونات الكوردن بلو

تمثل هذه الوصفة قيمة غذائية عالية، بالإضافة إلى مكوناتها السهلة المتواجدة داخل كل منزل، وتتمثل في التالي: