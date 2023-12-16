لوعندك صدر فرخة اعملي بيه الكوردن بلو في 10 دقائق ومتشليش هم الغدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وجبة الكوردن بلو من الوصفات السهلة التي تعتمدها كثير من سيدات المطبخ، حيث يمكن الاعتماد عليها في وجبة الغداء، لما لها من مذاق رائع يعشقه الكبار والصغار، كما أنها تحتوي على البروتينات والفيتامينات، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة بسيطة لعمل هذه الوصفة في وقت قياسي.
مكونات الكوردن بلو
تمثل هذه الوصفة قيمة غذائية عالية، بالإضافة إلى مكوناتها السهلة المتواجدة داخل كل منزل، وتتمثل في التالي:
- صدر دجاج مخلي ومقطع لشرائح.
- شرائح من الجبن الشيدر.
- ملعقة زبدة.
- ربع ملعقة كاري.
- ربع ملعقة بابريكا.
- نصف كوب دقيق.
- 3 ملاعق كبيرة بقسماط.
- بيضة مخفوقة.
- ملح حسب الرغبة.
- فلفل اختياري.
- بهارات حسب الرغبة.
- لانشون.
خطوات عمل الكوردن بلو
يمكن ضم هذه الوصفة للوصفات المميزة التي يمكن تقديمها للأطفال كوجبة غذائية متكاملة، كما أن شكلها الشهي يجعل الجميع يعشقونها، وتتمثل خطواتها في التالي:
- نقوم بطرق قطع الدجاج التي تم تقطيعها لشرائح، حتى يقل سمكها مما يساعد على نضجها بشكل سريع.
- نحضر إناء واسع ونضع به الزبد والكاري ويتم التقليب لمدة دقيقة.
- يتم فرد المكونات بهذه الطريقة، حيث نضع شريحة الدجاج ثم شريحة الجبن ثم اللانشون، ويتم باللف على شكل رول، ونكررهذه الطريقة حتى ننتهي من جميع شرائح الدجاج.
- يتم خفق البيضة مع الفلفل والملح في إناء.
- نحضر وعائين حيث نضع الدقيق المخلوط بمجموعة من البهارات في وعاء، والبقسماط في الوعاء الآخر.
- نقوم بوضع الكوردن بلو في الدقيق ثم ننقله لوعاء البيضة وأخيرًا لوعاء البقسماط.
- يتم تفريز الكوردن بلو لمدة ساعة قبل عملية القلي ليصبح متماسك.
- نحضر طاسة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ثم ترفع على نار متوسطة، وذلك لتسوية الوصفة والحصول على لون ذهبي.
أفضل طريقة لتخزين الكوردن بلو بعد القلي
يمكن تخزين الكوردن بلو بعد القلي في الثلاجة لمدة يومين أو في الفريزر لمدة شهر، ولنجاح حفظه في الثلاجة؛ اتركه يبرد تمامًا أولاً ثم ضعه في وعاء محكم الغلق.
الكوردن بلو
تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المفيدة، حيث أنها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة، وتتمثل في التالي:
العنصر الفائدة البروتين يحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري لنمو العضلات والإصلاح. الكالسيوم يوفر الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان. فيتامينات ب يحتوي على فيتامينات ب المساهمة في إنتاج الطاقة وتكوين الدم ووظائف الجسم.
هل يمكن تحضير الكوردن بلو في الفرن بدلاً من القلي
يمكن تحضير الكوردن بلو في الفرن بدلاً من القلي لجعله أكثر صحية، وذلك عن طريق تسخين الفرن ليصل إلى 180 درجة مئوية، ثم نضعه في طبق خبز مبطن بورق الزبدة، ويترك لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى ينضج تمامًا.