مشروب الشتاء .. بودرة السحلب الكريمي في دقائق هتحضريها زي الكافيهات تعالي أقولك السر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر السحلب من المشروبات الساخنة اللذيذة التي تساعد على التدفئة في فصل الشتاء، نقوم بشرائها من المحلات بأسعار عالية إلى حد ما، ونظرا لكثرة تناولها في فصل الشتاء فيلجأ الكثير من ربات المنزل إلى القيام بتحضيرها في المنزل، وذلك باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة مثل النشا والسكر واللبن وبودرة السحلب، ويتم زراعة هذا النوع من النباتات في موسم الصيف، وينبت في المنطقة الجبلية وعرة، كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع سعره بسبب عدم الحصول عليه وتوفيره بسهولة،ونظراَ لإرتفاع سعر السحلب الخام سوف نقدم لكم بعض المكونات التي تعطي نفس المذاق .

طريقة عمل بودرة السحلب

عند معرفة هذه الطريقة، لا تكوني بحاجة إلى شرائه من المحلات مرة اخرى، يمكن تحضيره في المنزل في مدة خمسة دقائق.

المكونات

½كأس من جوز الهند. ملعقتين كبيرتين من النشا. ½ كأس من اللبن البودر. كوب من الأرز ملعقة طعام من الفانيليا. فول سوداني، وبعد المكسرات والزبيب للتزيين حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في إناء جاف وعميق، قومي بوضع جميع المكونات التي تم ذكرها سابقاً، وتقلب المكونات جيدا.

يتم حفظ الكمية في برطمان زجاج محكم الغلق.

كيفية عمل مشروب السحلب

كأس من الماء البارد، قومي بإضافة ملعقة إلى ملعقتين من بودرة السحلب، بالإضافة إلى السكر حسب الرغبة. يقلب جيدا ثم يرفع على النار، ويقلب دائما إلى الوصول إلى القوام الثقيل. هناك بعض الأشخاص يفضلون طرق أخرى بإضافات اخرى للسحلب، ثم قومي بتزيين الكوب حسب الرغبة. حفظ الباقي من السحلب بعيد عن متناول الأيدي.

فوائد السحلب