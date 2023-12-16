مش هتشتريه من المطعم تاني طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل على أصوله ب7 خطوات بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقدم لكم في هذه المقالة طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل، حيث أنه في قلب المأكولات الشعبية المحبوبة في مصر والعديد من الدول العربية يتألق “فول المدمس” بمذاقه الرائع والفريد، إنه ليس مجرد طبق لذيذ، بل يعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين والفيتامينات، مما يجعله اختيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار أو وجبة السحور خلال الأيام العادية أو وجبة السحور في شهر رمضان الكريم، يتوفر فول المدمس في المحلات والمطاعم، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام نفس الطريقة المستخدمة في المحلات.

ما هي طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل

خطوات عمل الفول المدمس في المنزل سهلة وبسيطة، في البداية نقوم بتجهيز هذه المكونات البسيطة ومن ثم ننتقل إلى خطوات تحضير الوصفة:

مكونات

المكونات الكمية فول التدميس نصف كيلو العدس الأصفر نصف كوب الأرز نصف كوب جزر جزرة متوسطة مبشورة. ليمون عصير ليمونة. كركم ملعقة صغيرة طماطم – ثمرة طماطم مبشورة. دقيق 2 ملعقة كبيرة

خطوات تحضير الفول المدمس

في البداية نقوم بغسل فول التدميس جيدًا، ثم نقعه في ماء فاتر لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

نقوم بعد ذلك بغسل الفول من ماء النقع ووضعه على النار في دماسة أو يمكن وضعه في حلة بغطاء محكم.

ثم نقوم بإضافة لتر من الماء المغلي إلى الفول، ثم إضافة باقي المكونات ما عدا الدقيق.

عندما يغلي الفول، قومي بتقليل درجة الحرارة وتركه ينضج لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق في نصف كوب من الماء وإضافته إلى الفول مع التقليب المستمر.

نترك الفول لمدة نصف ساعة إضافية مع التقليب المستمر كل 10 دقائق، ثم بعد ذلك نقوم برفعه من على النار ليبرد.

في الأخير نقوم بحفظ الفول المدمس في برطمانات زجاجية في الثلاجة أو أكياس غذائية في الفريزر.

بعض النصائح الهامة

يجب علينا أن نقوم باختيار نوع جيد من فول التدميس بلون فاتح.

يجب الحرص على ضبط درجة حرارة الطهي على أقل درجة واستخدام شياطة تحت القدر أو الدماسة.

يجب علينا باستمرار متابعة الطهي بالتقليب المستمر وإضافة الماء تدريجياً إذا كان الفول في حاجة إليه.

تبريد الفول تمامًا قبل حفظه في الفريزر للحفاظ على طعمه ولونه.