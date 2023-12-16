اعملي بسكوت الشاتو في البيت بالخطوات دي ومش هتشتريه من برة تاني وتحدي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر بسكوت الشاتو نوع من البسكويت اللذيذ والمفضل لدى الكثيرين، وهو عبارة عن بسكويت هش ومقرمش يتميز بطعمه الكريمي، ويحبه جميع أفراد الأسرة وخاصةً الأطفال، ويمكن عمل بسكوت الشاتو في المنزل بكل سهولة، وفيما يلي سوف نقدم لكم في هذه المقالة طريقة عمل بسكوت الشاتو بالمكونات والخطوات.

طريقة عمل بسكوت الشاتو

المكونات

2 كوب ونصف دقيق.

100 جرام نشا.

5 جرام بيكنج بودر.

ذرة ملح.

200 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

100 جرام سكر بودرة.

50 جرام زيت.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

الطريقة

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح.

أضيفي الزيت إلى المزيج السابق واخفقي جيدًا.

أضيفي البيضة والفانيليا واخفقي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة واخفقي حتى تمتزج المكونات جيدًا.

أحضري صينية فرن، وادهنيها بالزبدة أو ضعي بها ورق الزبدة.

افردي العجينة في الصينية.

قطعي العجينة إلى أشكال حسب الرغبة.

اخبزي البسكويت في الفرن لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى ينضج تمامًا.

اتركي البسكويت ليبرد تمامًا قبل التقديم.

يتم تقديمه مع كوب من اللبن أو الشاي.

نصائح لنجاح بسكوت الشاتو

استخدمي دقيقًا جيدًا وزبدة طرية.

لا تكثري من خفق العجينة حتى لا تصبح جافة.

احرصي على خبز البسكويت حتى ينضج تمامًا حتى لا يكون هشًا.

طرق متنوعة لعمل بسكوت الشاتو

بالإضافة إلى طريقة عمل بسكوت الشاتو التقليدية، هناك العديد من الطرق الأخرى لعمل بسكوت الشاتو، مثل:-

بسكوت الشاتو بالشوكولاتة: يتم إضافة الكاكاو الخام إلى العجينة من أجل الحصول على نكهة الشوكولاتة.

بسكوت الشاتو بالفانيليا: يتم إضافة خلاصة الفانيليا إلى عجينة البسكوت للحصول على نكهة الفانيليا.

يمكنك اختيار الطريقة التي تفضلينها لإعداد بسكوت الشاتو في المنزل، والاستمتاع بطعمه اللذيذ مع عائلتك وأصدقائك.