"الحلوى المثالية لفصل الشتاء" طريقة عمل كيكة السينابون الهشة اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة وطعم لا يقاوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشتهر كيكة السينابون بطعمها الحلو اللذيذ، ورائحته التي تنتشر في أرجاء المنزل، وتعتبر من أشهر الحلويات في العالم، وعادةً ما تقدم مع كوب من القهوة أو الشاي، وتتكون كيكة السينابون من طبقتين من العجين الهش المحشوة بطبقة غنية من حشوة القرفة والسكر وتعد كيكة السينابون من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، كما أنها من الحلويات المناسبة لأيام الشتاء الباردة.

طريقة عمل كيكة السينابون

المقادير:

4 بيضات

كوب سكر

كوب حليب

نصف كوب زيت

رشة ملح

ملعقة كبيرة خل

2.5 كوب دقيق

كيس بيكنج بودر

الحشوة:

نصف كوب سكر بني

نصف كوب جوز البيكان

ملعقة كبيرة قرفة

صوص الجبنة:

4 قطع جبن مثلثات

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب حليب بودرة

ملعقة كبيرة كريم شانتيه

ملعقة كبيرة زبدة

ربع كوب ماء مغلى

طريقة تحضير كيكة السينابون

تحضير الحشوة في وعاء اخلطي السكر البني وجوز البيكان والقرفة. تحضير الكيك في وعاء الخلاط اخفقي البيض والسكر حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكثيف. أضيفي الزيت والحليب والفانيليا واخفقي جيدا. في وعاء آخر اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض واخفقي حتى يصبح المزيج متجانسا. صبي نصف خليط الكيك في قالب كيك مبطن بالزبدة والدقيق. أضيفي نصف كمية الحشوة فوق خليط الكيك. صبي باقي خليط الكيك فوق الحشوة. أضيفي باقي كمية الحشوة فوق خليط الكيك. اخبزي الكيكة في فرن مسخن مسبقا على 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى تنضج. اتركي الكيكة تبرد تماما قبل تزيينها.

خطوات تحضير صوص الجبنة

في وعاء الخلاط اخفقي الجبن الكريمي والسكر البودرة حتى يصبح المزيج خفيفا وكريميا. أضيفي الحليب البودرة وكريمة شانتيه والزبدة واخفقي جيدا. أضيفي الماء المغلى واخفقي حتى يصبح المزيج متجانسا.

نصائح جيدة لنجاح تحضير كيكة السينابون