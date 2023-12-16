طريقة عمل البيتي فور في البيت بطعم تحفة ودأيب دوب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل البيتي فور في البيت أحسن من الجاهز 100 مرة سيكون موضوع مقالنا على موقع دوت الخليج الذي يهتم بكل ما يشغل المرأة؛ فالبتي فور من أنواع الحلوى المميزة والتي تكثر عمليات البحث عليها خاصةً مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، فهو أساسي في العيد مع كوب الشاي بالحليب.

طريقة عمل البيتي فور

نقدم لكِ طريقة عمل البتيفور بطريقة الشيف المشهورة نادية السيد التي تعطيكِ المقادير المظبوطة بحيث تضمن لكِ وصفة مضبوطة 100%:

مقادير البيتي فور

5 كوب من الدقيق.

2 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر بودر.

ثلاث صفار بيضة.

بيضة واحدة كاملة.

رشة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات عمل البيتي فور

أحضري بولة واخلطي فيها الدقيق المنخول مع رشة الملح.

استخدمي مضرب البيض أو الهاند بلندر في ضرب السكر مع الزبدة جيدًا لمدة 20 دقيقة أو حتى يتحول القوام إلى قوام الكريمة الشانتيه.

بعد ذلك ابدئي في إضافة صفار بيضة واحدة واضربي حتى يختفي أثره تمامًا ثم أضيفي الثانية وهكذا.

بعد ذلك أضيفي البيضة الكاملة واخفقي جيدًا ثم أضيفي الفانيليا.

ابدئي في إضافة الدقيق بالتدريج مع الخفق على البطيء حتى تُلم العجينة، واستخدمي 3 أكواب فقط وفي حالة إذا ما زالت العجينة تلزق يمكنك إضافة النصف كوب المتبقي.

أحضري صواني التسوية وافرشيها بورق الزبدة وابدئي في تقطيع أشكال البيتي بكيس الحلواني أو بماكينة البيتيفور.

إذا كانت العجينة تخرج بسرعة فهذا يعني أنها بحاجة لدقيق، أما إذا كانت تخرج بصعوبة فهذا يعني أنها مضبوطة.

حمي الفرن لمدة 10 دقائق وبعد ذلك ادخلي الصواني واضبطي درجة الحرارة بحيث تكون 180 مئوية.

توضع الصواني على الشبكة في منتصف الفرن وتترك لمدة 10: 15 دقيقة، والنار تكون من أسفل الفرن فقط.

طريقة تزيين البتيفور

يمكنك حشو البيتي فور بالنوتيلا ثم غمسه في الاسبرينكس (الفرماسيل).

كما يمكنك حشوه بالمربى وغمسه في الفرماسيل الملون أو الأبيض أو بالشوكولاتة.

نصائح لعمل بتيفور مظبوط