حلم كل الستات.. حطي معلقة فازلين قبل النوم بالطريقة دي ومتقوليش لحد عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترغب العديد من السيدات في الحصول على وصفة جديدة لتفتيح المناطق الحساسة، حيث أن ذلك يسبب لها الازعاج والاحراج خاصة الفتيات المقبلات على الزواج فيمكنها أن تحصل على نتيجة رائعة من خلال وصفة طبيعية وغير مكلفة بدون اللجوء الى استخدام كريماتها ووصفات غالية الثمن، ونتائجها سريعة وهي وصفة الفازلين لتبييض الاماكن الحساسه فهي فعالة وآمنة في الاستخدام لا تسبب اي اثار جانبيه مثل الالتهابات او الاحمرار او غيرها.

وصفة الفازلين لتبييض الأماكن الحساسة

تعد وصفة الفازلين من الوصفات الطبيعية الرائعة سهلة الاستخدام التي تؤدي إلى التخلص من الأماكن الداكنه في الجسم وتستخدم من خلال المكونات التالية:

اتنين ملعقة من الفازلين.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من النشا.

وصفة الفازلين لتفتيح الجسم

يمكنك عمل وصفة الفازلين للقضاء على الأماكن الغامقه في الجسم بالخطوات التالية: