حلم كل الستات.. حطي معلقة فازلين قبل النوم بالطريقة دي ومتقوليش لحد عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترغب العديد من السيدات في الحصول على وصفة جديدة لتفتيح المناطق الحساسة، حيث أن ذلك يسبب لها الازعاج والاحراج خاصة الفتيات المقبلات على الزواج فيمكنها أن تحصل على نتيجة رائعة من خلال وصفة طبيعية وغير مكلفة بدون اللجوء الى استخدام كريماتها ووصفات غالية الثمن، ونتائجها سريعة وهي وصفة الفازلين لتبييض الاماكن الحساسه فهي فعالة وآمنة في الاستخدام لا تسبب اي اثار جانبيه مثل الالتهابات او الاحمرار او غيرها.
وصفة الفازلين لتبييض الأماكن الحساسة
تعد وصفة الفازلين من الوصفات الطبيعية الرائعة سهلة الاستخدام التي تؤدي إلى التخلص من الأماكن الداكنه في الجسم وتستخدم من خلال المكونات التالية:
- اتنين ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة كبيرة من النشا.
وصفة الفازلين لتفتيح الجسم
يمكنك عمل وصفة الفازلين للقضاء على الأماكن الغامقه في الجسم بالخطوات التالية:
- احضري وعاء مناسب وضعي بها كمية من الفازلين.
- ثم ضعي النشا واخلطي المكونات مع بعضها البعض وضيفي زيت الزيتون حتى تصبح الخلطه سائله الى حد ما.
- وضيفي زيت اللوز مع عصير ليمونة واخلطي المكونات مع بعضها البعض.
- ثم اغسلي الجسم واشطفيه جيدا وتخلصي من اثار المياه بتجفيفه.
- ثم ضعي هذه الخلطة واتركيها من مدة 10 الى 15 دقيقة.
- وقومي بتدليكها لازالة الخلايا عن ميتة ثم اشطفيه بالماء.
- و كرريها ثلاث إلى اربع مرات في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة.
فوائد وصفة الفازلين
فوائد وصفة الفازلين للجسم كالتالي:
- تساعد على تفتيح الاماكن الداكنة بطريقة آمنة لا تسبب اي اضرار او اثار جانبية على الجلد.
- تعد من الوصفات الغير مكلفة التي يمكن عملها بسهولة في المنزل تستخدم لجميع انواع البشرة.
- الخلطه غير قاصرة على تفتيح فقط بل أنها تؤدي إلى ترطيب ونعومة الجلد.