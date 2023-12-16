بكوب واحد من الحليب حضري مكعبات التفتيح السحرية لبشرة صافية ومشرقة في دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتعرض البشرة للكثير من العوامل التي تؤثر على مظهرها بالسلب وخاصة أشعة الشمس تجعل البشرة سوداء وبها بقع وتصبغات، وبسبب ذلك تلجأ بعض الفتيات إلى تقشير البشرة على الأقل مرة واحدة شهريا للتخلص من هذه الطبقة وتفتيح البشرة، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير مكعبات التفتيح بكوب واحد من الحليب هتخلي وجهك منور في ثواني.

طريقة عمل مكعبات التفتيح السحرية للبشرة

يمكنك الآن الحصول على وجه مشرق وصافي خالي من التصبغات والبقع من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع الحليب في بولة ونضيف عليه النشا ونقلب باستخدام ملعقة خشب حتى يذوب النشا تماما.

بعد ذلك يضاف العسل وماء الورد ونقلب المكونات لكي تتداخل مع بعض ثم نحضر مكعبات ثلج ونضع هذا المزيج بداخلها.

ونضعها في الفريزر حتى تتماسك وبعد الاستحمام وتنظيف البشرة جيدا نقوم بتمرير هذا المكعب على البشرة.

بعد ساعة وسوف تلاحظي بياض ونعومة لا مثيل لها ومع التكرار ستصبح بشرتك مثل الأطفال.

تكرر هذه الطريقة يوم بعد يوم وخلال أسبوع واحد سوف تلاحظي الفرق بنفسك.

دقيق الأرز وجل الصبار للبشرة

تساعد هذه الوصفة في الحصول على بشرة صافية ومشرقة خالية من البقع تابعي السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة من الحليب.

ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام: