هتبقي ست الستات كلهم.. بكيس خميرة واحد هتعملي قلبان خلال 10 دقائق فقط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت ترغب في وجه ملئ بالنضارة والشباب والحيوية واكثر اشراقا، فعليك باستخدام وصفة الخميرة للبشرة التي تساعد على امتلاء الخدود وتوريد الوجه وتكون ذات لون وردي وناعم، حيث أن هذه الوصفة من أحد الوصفات المنتشرة والتي يستخدمها عدد كبير من السيدات نتيجة فوائدها المتعددة للبشرة، فهي سوف تخلصك من نحافة الوجه لتحصلي على وجه ممتلئ بدلا من اللجوء الى العمليات او الطرق الاخرى التي لا تجدي من ورائها نتائج جيدة.

طريقة عمل كريم الخميرة

تعد الخميرة من أحد المواد الطبيعية التي تستخدم في الأطعمة المختلفة والمعجنات ولها فوائد صحية، لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر الأساسية للجسم ولكن لها فوائد تجميلية أخرى، فيمكن ان تجعل البشرة متألقة وأكثر جاذبية فهي لها دور كبير في تسمين ونفخ الخدود وتعد من المواد الطبيعية الأمنة التي يمكن استخدامها من خلال المكونات التالية:

ملعقتان من الخميرة الفورية.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة تحضير ماسك الخميرة

يمكن أن تقومي بعمل وصفة الخميرة لتسمين الخدود في المنزل من خلال خطوات سهلة تتمثل في الآتي

احضري إناء مناسبا وضعي به الخميرة الفورية ثم ضعي العسل وقلبي المكونات.

وضعي النشا بالتدريج واستمري في التقليب وضعي زيت الزيتون وزيت السمسم.

وتخلط المكونات مع بعضها البعض وبعد ذلك اغسلي الوجه جيدا.

وضعي الخليط على جميع الأجزاء واتركيه لمدة 20 دقيقة.

ويفضل تدليك الخدود بهذه الوصفه ثم غسل الوجه بعد مرور الوقت.

فوائد وصفة الخميرة للوجه

فوائد وصفة الخميرة تكون على النحو التالي: