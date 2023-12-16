أعملي بسكويت الشاي السريع في البيت فطار خفيف مع مشروب الصباح

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر بسكويت الشاي من أشهر أنواع الحلويات في العالم، وهو من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار ويتميز بسكويت الشاي بمذاقه اللذيذ والشهي وقوامه الهش، وهو من الحلويات التي يمكن تناولها مع الشاي أو القهوة أو الحليب ويحتوي على قيمة غذائية عالية وصحي وسهل الهضم، ويمكن تناول بسكويت الشاي في وجبة الفطور أو العشاء أو تقديمه للضيوف أو إعطاءه للأطفال في المدارس، وسوف نقدم لكم اليوم في هذا المقال واحده من أسهل طرق تحضير بسكويت الشاي، وهي طريقة سهلة وسريعة يمكن لأي شخص إتباعها وتحضيرها بمكونات متوفرة في كل منزل، تابعي معنا الخطوات بالأسفل.
مقادير بسكويت الشاي
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- نصف كوب من الماء الفاتر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير بسكويت الشاي
- يتم إشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتركه حتى يسخن.
- يتم إحضار وعاء كبير ثم يتم خلط الدقيق مع البيكنج باودر والملح في الوعاء ويتم تقليب المكونات جيداً.
- في وعاء آخر يتم القيام بإذابة السكر والزيت في الماء معاً.
- في الخطوة التالية يتم القيام بإضافة خليط السكر والزيت والفانيليا إلى خليط الدقيق تدريجياً مع التقليب ونخلط جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية وللحصول على بسكويت هش يجب عدم الإفراط في العجن.
- يتم فرد العجينة على سطح مستوى بسمك حوالي 1/2 سم ثم يتم تقطيع العجينة إلى أشكال حسب الرغبة.
- يتم إحضار صينية متوسطة الحجم ثم يتم دهنها كلياً بالقليل من الزيت.
- توضع قطع البسكويت في صينية فرن المدهونه بالقليل من الزيت ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى ينضج البسكويت ويصبح لونه ذهبي.
- يتم إخراج البسكويت من الفرن وتركه قليلاً ليبرد تماماً قبل تقديمه.
- يمكن تزيين البسكويت بالشوكولاتة أو الحليب المكثف وتقديمه للعائلة أو الضيوف بجانب كوب من الشاي بألف هنا.