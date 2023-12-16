ماتزعليش عليها.. التخلص من بقع الكلور على الملابس ورجعيها مزهزهة من تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - التخلص من بقع الكلور يعد من أكثر البقع صعوبة، حيث إن الكلور له العديد من الاستخدامات المختلفة، ومن أهمها غسل الملابس البيضاء، ولكن أحيانا تصاب الملابس بالبقع عند ملامستها الكلور، ويتسبب ذلك في إزالة لون الملابس الأصلي، وترك بقع صعبة الإزالة، ولكن هناك بعض المكونات السحرية المستخدمة للتخلص من هذه البقع، وعودة الملابس جديدة كما كانت، وسوف نتعرف على المزيد من التفاصيل في هذا المقال.

التخلص من بقع الكلور

لا يمكن القول بأن هناك منتجات تعمل على التخلص من بقع الكلور بشكل كامل، حيث أن بقع الكلور تعني إزالة اللون عن القماش، ولكن هناك بعض المنتجات التي تخفف من أثر هذه البقعة قليلًا سوف نتعرف عليها فيما يلي:

ثيو كبريتات الصوديوم

تعد مادة ثيو كبريتات الصوديوم من أكثر المواد فاعلية لإزالة بقع الكلور عن الملابس، وعودة الألوان زاهية كما كانت.

المكونات

ملعقة صغيرة من ثيوكبريتات الصوديوم من أي محل كيماويات.

لتر من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بخلط كمية الماء مع ثيو كبريتات الصوديوم، ولكن يجب الانتباه حيث أن مادة ثيوكبريتات الصوديوم تعمل على تهيج العيون، وكذلك الجهاز الهضمي.

يتم نقع الملابس في هذا الخليط حتى التأكد من إزالة البقع تمامًا.

نستخدم الماء في شطف وغسل الملابس بعد ذلك، حتى نتأكد من التخلص من آثار مادة الثيو كبريتات.

الخل الأبيض

يستخدم الخل الأبيض عند تخفيفه في التخلص من بقع الكلور، وإعادة الألوان زاهية كما كانت.

المكونات

ملعقة كبيرة من الخل.

2 كوب من الماء.

طريقة التحضير

نخلط كلًا من الماء والخل الأبيض سويًا.

نحضر قطعة نظيفة من القماش، ونغمرها في الخليط السابق، ونفرك بها البقع جيدًا حتى نتأكد من تفتتها تمامًا.

يجب الحذر حيث أن الخل الأبيض يتفاعل مع الكلور مما ينتج عنه انبعاث غاز سام، كما يجب عدم الإكثار من كمية الخل، حتى لا تتلف أنسجة الملابس.

بعد التأكد من إزالة البقعة نستخدم قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء للتخلص من رائحة الخل.

تعرفنا في هذا المقال على طرق التخلص من بقع الكلور بمكونات بسيطة، دون الحاجة للاستغناء عن الملابس وعدم استخدامها.