وفري فلوسك.. علاج طبيعي سحري هيخلصك من الكلف بسرعة رهيبة مش هتصدقيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ظهور الكلف في البشرة يزعج عدد كبير من الأفراد حيث أنه من أحد مشكلات البشر التي يصعب علاجه والتخلص منه بسهولة، و يلجأ الكثير إلى علاجات متنوعة ووصفات كثيرة ولكن لا يوجد نتيجة مطلوبة، لذلك جئنا اليوم بوصفه الالوفيرا لعلاج الكلف، حيث أنها اثبتت فاعلية كبيرة، وقد يظهر الكلف على هيئة بقع بنية في الوجه نتيجه لاسباب كثيرة منها التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ويمكن ان يظهر كآثار جانبية لأحد العلاجات الطبية ويظهر عند السيدات في فترة الحمل لذلك سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة للقضاء على الكلف نهائيا.

علاج الكلف بالالوفيرا

يعد جل الالوفيرا او الصبار من أهم الخيارات الشائعة لعلاج الكلف وتصبغات البشرة لأنه يحتوي على سكريات مخاطية تخفف التصبغات، ويحتوي على مركب الأليسين الذي يساعد على تقليل ظهور البقع ويمكن استخدام الوصفة من خلال المكونات التالية:

قطعة من ورق الصبار واستخراج الجيل من داخلها.

ملعقة من زيت الزيتون.

وملعقه من العسل.

وملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير وصفة الالوفيرا

طريقة تحضير وصفة الالوفيرا لعلاج الكلف تتمثل في الخطوات التالية: