خزني لرمضان..طريقة تخزين الجوافة من السنة للسنة هتشربي عصير جوافة طول السنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم الكثير من ربات البيوت بتخزين الفواكه في مواسمها حتى يستمتعوا بها في المواسم الأخرى، وتعد الجوافة واحدة من أكثر الفواكه المفضلة لدى الجميع الكبار والصغار، حيث إن الجوافة تعد من أكثر الفواكه صحة لجسم الإنسان لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والألياف والمركبات النباتية والمعادن المفيدة للإنسان ولصحته العامة.

الطريقة الصحيحة لتخزين الجوافة في الثلاجة

لكي نقوم بتخزين الجوافة في الثلاجة بصورة صحيحة يجب علينا الالتزام بتلك التعليمات التي سوف نعرضها عليكم حتى تظل الجوافة صالحة للاستخدام لأطول وقت ممكن وذلك حسب الطريقة الآتية:

يجب أن تكون الجوافة طازجة وصحيحة ولا يوجد بها أي عيوب سواء كان في ملمسها أو في داخلها. نقوم بتنظيف الجوافة بصورة جيدة ونتأكد من خلوها من أي شوائب وبعد ذلك نقوم بتجفيف الجوافة عن طريق منديل أو فوطة قطنية نظيفة. بعد التأكد من تجفيف الجوافة جيدا نقوم بوضعها داخل كيس محكم الغلق لا يوجد به أي هواء. نقوم بوضع الكيس في الثلاجة لمدة لا تزيد عن أسبوعين. أثناء وجود الجوافة في الثلاجة يمكننا ملاحظة إذا ظهر أي تلف أو سوء بها ونقوم بالتخلص منها فورا حتى لا تؤثر على الجوافة الأخرى الموجودة بالكيس.

الطريقة الصحيحة لتخزين الجوافة في لفريزر

يمكننا تخزين الجوافة في لفريزر لأطول فترة ممكن عن طريق التعليمات الآتية: